Masci nel nuovo campo polivalente e nel parco giochi di San Silvestro: "Spazi sociali in luoghi abbandonati" [VIDEO]

Il sindaco di Pescara Carlo Masci si è recato a San Silvestro per un sopralluogo nell'area dove è in fase di completamento la realizzazione di un nuovo campetto polivalente e di un parco giochi per bambini:

"A San Silvestro stiamo completando un campo da gioco per calcetto, basket e pallavolo, e un parco giochi per i bambini, in spazi da sempre trascurati. Non era difficile realizzarli, anzi era abbastanza facile, bisognava solo pensarci e volerlo, ma nessuno c'aveva mai pensato. Forse perché quelle aree erano a San Silvestro, forse perché erano in periferia, fatto sta che tra qualche giorno consegneremo agli alunni della scuola e ai ragazzi del quartiere nuovi spazi dove poter socializzare e divertirsi. Lo avevamo promesso che avremmo creato luoghi di aggregazione in ogni angolo della città, campi da gioco, aree verdi, piazze, e questa è l’ennesima promessa mantenuta. Grazie all'assessore Eugenio Seccia, sempre attento alle necessità di questa meravigliosa zona collinare della nostra città. "

Si tratta di una terrazza inutilizzata dove è stato ricavato il campo sportivo che verrà messo a disposizione anche per la vicina scuola: "Questa è la Pescara che cresce anche nelle piccole cose". Il parco giochi per bambini prevede altalene e scivoli sempre nell'area vicina al nuovo campetto polivalente.