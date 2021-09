Nuovo avviso del Comune di Spoltore per i buoni spesa destinati a famiglie e cittadini in difficoltà

Nuovo avviso pubblico del Comune di Spoltore per i buoni spesa destinati a cittadini e famiglie in difficoltà. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale aggiungendo che il bando è stato prorogato per il perdurare della situazione emergenziale dovuta al Covid, con le conseguenze economiche che restano pesanti nonostante il quadro epidemiologico appaia ormai sotto controllo.

Tutti requisiti per risultare tra i beneficiari si possono consultare sul sito istituzionale del Comune www.comune.spoltore.pe.it. In generale non bisogna avere disponibilità in conti correnti o simili superiori a 6000 €, il reddito familiare complessivo non dev'essere superiore a 800 € (per nuclei di 1 o 2 componenti) o a 1200 € (per nuclei superiori a 4 componenti). E' possibile scegliere due tipologie di intervento tra buono spesa, contributo per le utenze domestiche, contributo per il canone di affitto, contributo per il pagamento TARI.

La domanda va presentata a mano al protocollo dell'Ente dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30 e il martedì anche dalle 15.30 alle 17.30 o attraverso posta elettronica protocollo@comune.spoltore.pe.it o Pec protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it). I buoni spesi si potranno utilizzare esclusivamente per generi alimentari, prodotti per l'igiene e per la casa. L'importo va dai 200 euro ai 600 euro e il termine ultimo per la domanda è il 29 ottobre. Per informazioni sono a disposizione gli uffici comunali (085.4964255-303) dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.00.