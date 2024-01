Tutto pronto per la posa del nuovo asfalto in via Falcone e Borsellino dopo i lavori di scarificazione [FOTO]

In dirittura d'arrivo i lavori per la riqualificazione stradale di via Falcone e Borsellino. Lo ha fatto sapere il sindaco Carlo Masci che si è recato sul posto per un sopralluogo:

"Siamo in via Falcone Borsellino, stiamo scarificando il manto stradale, domani l'asfalteremo, così avremo completato l'intervento. Siamo alla fine di un lavoro complesso che ha riguardato la sistemazione della rete fognante, la realizzazione di una pista ciclabile, la scarificatura e l'asfaltatura di tutta la strada. In questo modo avremo sistemato un altro pezzo di città, nella zona di Portanuova, in prossimità del tribunale e dell'università, due luoghi nevralgici della vita cittadina, che da molto tempo necessitava di interventi risolutivi. lo abbiamo detto, e lo stiamo facendo da quando è finita l'emergenza Covid, e l'abbiamo anche documentato con tutti i particolari, ogni giorno un lavoro nuovo su scuole, strade, piazze, asili nido, impianti sportivi, strutture sociali, spazi culturali, parchi. Una città completamente trasformata, che ha avuto uno slancio in più grazie alla capacità di mettere a terra tutti i finanziamenti del Pnrr."

Ricordiamo che il cantiere in via Falcone e Borsellino fa parte del maxi piano di rifacimento degli asfalti e delle strade in tutte le zone della città presentato durante l'estate 2023 dall'amministrazione comunale e che prevede interventi per diversi milioni di euro.