L'annuncio dell'assessore Albore Mascia: "Quarantadue nuovi posti auto gratuiti in via Raffaello"

L'assessore comunale Luigi Albore Mascia ha annunciato la disponibilità di 42 posti auto gratuiti in via Raffaello. Grazie ad un accordo raggiunto con la Regione Abruzzo, infatti, è stata recuperata l'area di sosta che era di pertinanza degli uffici regionali chiusi però da qualche anno dopo il trasloco dalla sede di viale Bovio per inagibilità. L'area è stata già riaperta e resa funzionale alle esigenze dei cittadini.

"La sosta è completamente gratuita e i posti saranno utili a sostenere anche le attività commerciali che arricchiscono viale Bovio, oltre che uffici e servizi della zona. Il Comune ha curato la necessaria pulizia del parcheggio, rimasto abbandonato per lungo tempo, e la realizzazione della segnaletica. Ci siamo assicurati che la struttura abbia tutti i requisiti per essere utilizzata in sicurezza. Abbiamo recuperato uno spazio importante nel cuore della città e lo abbiamo reso funzionale alle esigenze di residenti e lavoratori."

L'assessore ha aggiunto che l'amministrazione comunale si sta impegnando per realizzare un sistema di sosta efficiente per la città, che vada incontro alle esigenze non per aree ma con una visione complessiva:

"Mantenendo la vitalità del centro commerciale naturale, ma non trascurando le aree immediatamente prossime, anch'esse ricche di uffici e di esercizi commerciali". Lo spazio è recintato, ma non custodito, e resterà aperto dalle 7,30 alle 20 ogni giorno.