Nuovi mezzi e raccolta differenziata fino al 65% in città: Ambiente Spa potenzia le attività sul territorio comunale [FOTO]

Si arricchisce di decine di nuovi mezzi, tutti ecologici, la flotta di Ambiente Spa, la società pubblica che gestisce la raccolta dei rifiuti e l'igiene urbana in città. La presentazione dei nuovi mezzi e le novità riguardanti l'estensione della raccolta differenziata ad oltre 30 mila nuove utenze complessive sono state presentate giovedì 14 settembre davanti all'antistadio di Pescara dal sindaco Carlo Masci, dall'assessore Isabella Del Trecco, dal presidente di Ambiente Spa Ricardo Chiavaroli e dalla consigliera delegata per il Comune di Pescara Valeria Toppetti.

Il sindaco Masci ha voluto ringraziare tutti i dipendenti e i vertici dirigenziali di Ambiente Spa per l'ottimo e importante lavoro che viene svolto tutti i giorni dalla società pubblica, una macchina ben organizzata ed efficiente che sta contribuendo in modo determinante allo sviluppo della città portando cittadini e imprese verso una sostenibilità ambientale che passa anche e soprattutto da una raccolta differenziata corretta, importante, che cresce di anno in anno in termini percentuali e che proprio nelle prossime settimane conoscerà un'ulteriore spinta. Il primo cittadino ha poi ringraziato anche l'assessore Del Trecco, parlando di un lavoro straordinario fatto per l'igiene urbana e di risultati che sono sotto gli occhi di tutti ricordando l'ottima sinergia fra Ambiente e Comune per arrivare a migliorare la qualità della vità dei pescaresi e dei turisti che visitano la nostra città.

L'assessore Del Trecco ha aggiunto che, quando partirà il porta a porta anche in centro e nel resto di Porta Nuova, sicuramente ci saranno cose da migliorare soprattutto nelle fasi iniziali, chiedendo pazienza ai cittadini ma soprattutto collaborazione per risolvere nel modo migliore qualsiasi piccolo problema: "Un impegno da parte di tutti che sicuramente servirà per migliorare la qualità della vita. Ringrazio tutti i dipendenti che lavorano tutti i giorni e che spesso vengono incolpati dai cittadini per disservizi e problematiche che non dipendono da loro".

Il presidente Chiavaroli ha dichiarato: "Siamo qui per rappresentare l'azienda. Apprezzo molto il ringraziamento del sindaco e dell'assessore verso i nostri dipendenti che si sacrificano tutti i giorni con impegno e dedizione. L'obiettivo è avere una città pulita senza avere l'aumento delle tasse come già sta avvenendo con questa amministrazione. I nuovi mezzi sono di varie dimensioni per adattarsi a qualsiasi strada o città da percorrere e provocare i minori disagi possibili ai cittadini. Abbiamo quindi acquisito questi mezzi considerando il potenziamento della differenziata assieme alle brochure che stiamo consegnando a tutte le famiglie e a tutte le utenze che, fra poche settimane, saranno interessate per la prima volta dalla raccolta porta a porta. Siamo il braccio operativo del Comune per l'igiene urbana, e siamo una squadra compatta e in perfetta sinergia con il sindaco e l'amministrazione tutta".

I mezzi nuovi si sommano ai 150 mezzi già a disposizione. Ambiente Spa ha già ricevuto il materiale per il conferimento che sarà consegnato a tutti i cittadini interessati dall'estensione della raccolta differenziata: dalle buste di carta, alle palette fino ai mastelli. Inoltre saranno posizionati centinaia di nuovi cassonetti dedicati alla differenziata che saranno posizionati nelle aree condominiali. I vecchi cassonetti tradizionali indifferenziati ovviamente saranno rimossi. A cavallo fra la fine di settembre e i primi giorni di ottobre sarà estesa ad altre 26 mila utenze private e 6 mila attività o imprese la raccolta differenziata, per far arrivare la città ad una percentuale del 65%.