La proposta del centrosinistra per i nuovi asili: "Realizzarli nell'ex casa di riposo di via Arapietra"

Dopo l'odierna manifestazione dei cittadini contro la cementificazione degli spazi verdi di via Fornace Bizzarri e via Santina Campana, i consiglieri comunali del centrosinistra Giampietro, Catalano, Pagnanelli, Presutti, Di Iacovo, Sclocco e Frattarelli intervengono per dire che “le alternative ci sono: per realizzare i nuovi asili la giunta Masci fermi la svendita dell'ex casa di riposo di via Arapietra, ripresa proprio in questi giorni, e utilizzi l’area ex Cocea in via Celestino V”.

Gli esponenti di Pd, Lista Sclocco Sindaco e Città Aperta sottolineano che “purtroppo i distinguo di qualche partito di centrodestra sono una finzione, visto che tutti i consiglieri comunali di maggioranza hanno votato contro le nostre proposte che puntavano a salvare i due spazi verdi, ma la giunta di centrodestra ha ancora la possibilità di cambiare idea e realizzare gli asili in aree diverse nelle immediate vicinanze delle zone prescelte, coinvolgendo il ministero”.

Nello specifico, ci si riferisce all’area ex Cocea in via Celestino V al posto del parco di via Fornace Bizzarri e, ai Colli, all’ex casa di riposo di via Arapietra e alle pertinenze della scuola Gescal al posto degli orti urbani di via Santina Campana.

Ma l'amministrazione, denuncia il centrosinistra, "non ci sente, e ha scelto proprio questi giorni per annunciare il secondo atto della svendita di un’area, quella della ex casa di riposo di via Arapietra, che potrebbe invece essere proprio la destinazione più idonea per costruire un asilo nell’area più richiesta della città e dove si registrano le liste di attesa più lunghe. La giunta Masci vuole invece lo scontro: prenda ora consapevolezza dell’errore che sta commettendo e ammetta di dover fare una scelta diversa per il bene di tutti".