Nuovi asfalti a manutenzione strade: interventi per oltre 2milioni di euro nel 2023, particolare attenzione per Colli e Porta Nuova

Un investimento di 2milioni 450mila euro per la sistemazione delle strade in città e a valere per il solo 2023. Passa al vaglio del consiglio comunale il maxi sub-emendamento con cui si stanzia l'ingente somma per rimettere in sicurezza la viabilità cittadina.

“Oggi abbiamo fatto qualcosa di buono”, scrive il presidente della commissione comunale lavori pubblici Massimo Pastore commentando l'approvazione del provvedimento a valere sul piano triennale proprio delle opere pubbliche che l'amministrazione metterà in campo.

Gli interventi riguardano il rifacimento degli asfalti per cui saranno stanziati un milione e 50 mila euro con un altro milione e 400mila euro destinati alla manutenzione grazie ad un accordo quadro suddiviso in cinque capitoli che vedrà la più grossa mole di investimenti ai Colli e Porta Nuova. Nello specifico 200mila euro sono stati destinati proprio al quartiere della parte alta della città con altri 300mila suddivisi tra lo stesso e il centro. Sono 500mila gli euro complessivi destinati alla manutenzione delle strade di Portanuova con gli ulteriori 400mila che saranno utilizzati in tutto il territorio comunale.

Per quanto riguarda la messa in posa dei nuovi asfalti gli interventi interesseranno complessivamente 24 strade. Questo l'elenco completo degli investimenti

Nuovi asfalti per un investimento di 450 mila euro per:

Via Modesto della Porta

Via Bardet

Via Fernando Francesco DAvalos

Via Lago di Campotosto

Via dei Peligni

Via Lago di Bolsena(raccolta acque)

Via Lago di Bracciano (raccolta acque)

Nuovi asfalti per un investimento di 450mila euro per:

Via Monti di Campli

Via Cipriani

Via Di Cola

Via Crisologo,

Via D'innocente

Parcheggio via Pandolfi

Strada Vicinale Villa Cervone

Via Colle di Mezzo - strada Cavallaro

Via Salinello

Via Tevere

Via Lago SantAngelo

Via Cervaro

Via Lago del Salto

Nuovi asfalti per un investimento di 150mila euro per: