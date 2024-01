In primavera nuovi agenti della polizia locale (previsto concorso) per maggiori controlli in periferia, l'annuncio del consigliere Pignoli

Nuovi agenti della polizia locale di Pescara dalla prossima primavera per avere maggiori controlli nelle periferie.

Ad annunciarlo è il consigliere comunale Massimiliano Pignoli.

«Gli ultimi fatti accaduti in via Lago di Capestrano nel quartiere Rancitelli ripropongono urgentemente la questione sicurezza nelle periferie cittadine», sottolinea Pignoli, «ma a tal proposito c’è una notizia positiva perché tra pochi mesi verrà espletato il concorso per nuovi agenti della polizia locale che andranno a integrare il numero attuale di agenti in modo da poter utilizzare più agenti anche nel controllo del territorio».

Poi Pignoli prosegue: «Il concorso per nuovi agenti della polizia locale di Pescara rappresenterà già un primo passo per andare a colmare le carenze di organico attuali e ormai croniche in modo da poter andare a svolgere con più costanza anche servizi nei quartieri più sensibili di Pescara quali Rancitelli, San Donato, Fontanelle e Zanni. Sicuramente si andrà poi ad attingere anche dalla graduatoria in modo da poter avere ancora un numero considerevole di uomini e donne della polizia locale a disposizione e per il controllo del territorio e una presenza costante nelle periferie. Senza fare grandi annunci, polemiche e sensazionalismo, con più uomini in divisa o anche in borghese sulle nostre strade potremmo lavorare per garantire più sicurezza ai cittadini».