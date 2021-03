Coronavirus, altri 6 comuni con maggiori restrizioni: nuova ordinanza di Marsilio

Altri 6 comuni abruzzesi entrano tra quelli con maggiori restrizioni rispetto a quelle stabilite dalla zona arancione governativa.

Il presidente della giunta regionale ha infatti firmato una nuova ordinanza, la numero 17 nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 marzo.

Questi i comuni nei quali ci saranno nuove restrizioni:

Martinsicuro;

Colonnella;

Morro d’Oro;

Nereto;

Prezza;

Pratola Peligna.

Per quanto riguarda il Comune di Montazzoli sono venute meno le disposizioni della precedente ordinanza ed entrano in vigore le misure restrittive regionali per cui non verranno più applicate le misure del decreto Draghi ma quelle previste dalla Regione Abruzzo.

L'ordinanza sarà in vigore da domani, giovedì 18 marzo fino al 28 dello stesso mese.