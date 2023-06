Nuove telecamere di sorveglianza a Città Sant'Angelo in via San Martino e in via Baiocchi

Prosegue l'attività di ampliamento delle strade e zone di Città Sant'Angelo coperte dalla videosorveglianza pubblica. Il sindaco Matteo Perazzetti, infatti, ha fatto sapere che in questi giorni sono stati installati ieri i nuovi dispositivi in viale San Martino e in via Baiocchi. Il primo lotto verrà completato a giorni con una terza telecamera, ma il sistema è progettato per poter essere implementato con ulteriori telecamere, che saranno tutte collegate con le altre già in funzione.

Perazzetti, da noi raggiunto, ha spiegato:

"Il potenziamento del sistema di videosorveglianza prosegue in una zona oggetto di furti, dove abbiamo installato 4 telecamere. Prossimamente passeremo anche in via torre liquerizia per garantire a tutti un servizio necessario e indispensabile per la sicurezza e la tranquillità di tutti i cittadini angolani".