Dieci giorni di lavori per vedere i nuovi alberi in piazza Salotto, Masci: "Nella prossima consiliatura via la spianata scura"

Inizieranno lunedì 29 aprile i lavori in piazza della Rinascita (piazza Salotto) per piantumare 18 nuovi alberi. L'intervento era stato presentato a Palazzo di Città dal sindaco Carlo Masci e dall'assessore comunale al Verde Gianni Santilli, e prevede un investimento di 110 mila euro. In circa dieci giorni saranno quindi piantate cinque palme washingtonia, dieci agrifogli (Ilex) e tre alberi, tra cui due sempreverdi, nell'aiuola accanto all'Urban box: un esemplare di Carrubo Ceratonia Siliqua, uno di Parrotia Persica e uno di Ginkgo Biloba oltre a delle camelie. L'annuncio dell'avvio dei lavori coincide anche con quello dell'intenzione di intervenire sulla pavimentazione.

Il progetto, ribadisce Masci “prosegue il percorso che abbiamo avviato per cambiare il volto di questa piazza, dove abbiamo già realizzato una fontana musicale e abbiamo sistemato la pavimentazione dei portici con la palladiana rimessa a nuovo nella zona nord e le nuove piastrelle nella zona sud, chiudendo tutti i crateri. Ricordo – aggiunge - che abbiamo anche attivato un nuovo ledwall, che ha sostituito il vecchio orologio, e sottolineo l'importanza dell'esistenza in quel punto dell'Urban box, che attraverso la gestione affidata all'università d'Annunzio diventa un punto di riferimento e di attrazione per i giovani”.

“Insomma – dice ancora -, tanti passaggi per ridare vita a questa piazza ed eliminare, un po' per volta, il grigio che l'accompagna. Ma non abbiamo finito perché, dopo gli alberi, vogliamo intervenire anche per alleggerire tutta quella spianata scura, magari con degli inserti chiari. Lo faremo nella prossima consiliatura”, dichiara. Parole che sembrano voler anche dire che nel suo secondo mandato ci crede e che se così sarà proseguirà con il percorso iniziato.

“I cittadini ce lo chiedevano da tempo perché piazza Salotto era ed è spoglia: con questo intervento cambia volto e guarda a un corso Umberto che oggi appare trasformato: girando lo sguardo verso i monti già si vede che l'aspetto è radicalmente rinnovato, con tanti nuovi alberi: sono 184, più 2.300 arbusti”, conclude rimarcando che i due cantieri, quello di corso Umberto e piazza Sacro Cuore proseguono con i nuovi alberi, finiti anch'essi sotto il fuoco incrociato delle polemiche, sono stati già stati piantumati.