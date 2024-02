Tra lungomare sud e via Doria previste 138 nuove piante

Saranno complessivamente 138 le piante che saranno messe a dimora tra il lungomare sud e via Doria a Pescara.

Come informa il sindaco Carlo Masci, nel progetto del settore Lavori pubblici del Comune per la riqualificazione urbana di via Doria e del lungomare sud, a fronte di cinque oleandri rimossi verranno messe a dimora 138 piante, che si aggiungono a quelle già esistenti.

«Inoltre l'area attualmente occupata da una delle due semi-carreggiate del lungomare lascerà spazio a una superficie verde aumentando notevolmente quella attuale», aggiunge il primo cittadino.

Le specie previste sono: oleandro (40) palma washintonia (25), yucca (8), viburno (16), ibisco (26), corbezzolo (20), chamerops (3). Rispondendo alle polemiche sul taglio dei cinque oleandri, l'amministrazione comunale fa notare che il dato delle 138 nuove piante è straordinariamente rilevante e incide positivamente sul bilancio complessivo del verde che abbellirà il lungomare sud e il lungofiume. Gli oleandri, peraltro, sono stati rimossi perché inconciliabili con l'ampliamento della strada e i relativi parcheggi, la pista ciclabile e la nuova rotatoria. «L'obiettivo dell'amministrazione resta quello di implementare gli alberi esistenti in città e anche questo intervento di riqualificazione va in tale direzione», si legge ancora in una nota.