La giunta Marsilio ha deciso: la nuova sede unica della Regione sorgerà nell'area di risulta

La giunta regionale, su proposta dell'assessore Guido Quintino Liris, ha scelto l'area dove sorgerà a Pescara la nuova sede della Regione Abruzzo. Dopo una ricognizione dei beni nella disponibilità del Comune, si è deciso di procedere in una porzione dell'area di risulta. In particolare, si tratta di un lotto di terreno di 9000 metri quadrati, adiacente a corso Vittorio Emanuele II e viciono alla stazione ferroviaria, al capolinea degli autobus urbani ed extra urbani e via Piave.

Secondo il Comune, ha spiegato la giunta regionale che ha approvato la relativa delibera, quell'area è da ritenersi strategica non soltanto per la posizione centrale che occupa, poiché a ridosso del quadrilatero del centro, ma anche per il requisito di sostenibilità. La giunta ha quindi demandato al dipartimento risorse l’attivazione delle procedure necessarie alla acquisizione della progettazione dei lavori. Ricordiamo che il consigliere regionale del M5s Domenico Pettinari aveva attaccato la giunta regionale sulla questione della nuova sede dell'ente, parlando di caos e di possibili scelte non vantaggiose per le casse pubbliche in merito alla possibilità che la sede potesse sorgere nel palafiere in via Tirino, quando erano a disposizione delle sedi praticamente vuote in viale Bovio e via Raffaello.