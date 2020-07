La nuova sede del soccorso alpino a Pescara: è polemica

Un'interpellanza urgente alla giunta regionale, per la questione della sede del soccorso alpino che l'esecutivo Marsilio vorrebbe a Pescara. Il consigliere regionale Petrucci, del Pd, solleva la polemica per la decisione presa dalla giunta e chiede spiegazioni al presidente ed agli assessori aquilani. Petrucci infatti aveva chiesto di scegliere L'Aquila come sede, parlando di una decisione imbarazzante che va contro le logiche razionali.

All'Aquila, infatti, il soccorso alpino avrebbe permesso di potenziare il sistema delle attivita' di intervento, protezione e sicurezza sull'intero Abruzzo e nelle aree di montagna per favorirne una frequentazione e una fruizione consapevole. Inoltre avrebbe rappresentato anche un rafforzamento delle infrastrutture logistiche delle aree interne e del soccorso alpino nelle aree montane:

