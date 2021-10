Dalla Regione 1,5 milioni di euro per la nuova sede comunale del Com/Coc della protezione civile

Il Comune di Pescara ha ricevuto un finanziamento da 1,5 milioni di euro dalla Regione Abruzzo, per la realizzazione della nuova sede operativa del Com/Coc della protezione civile (Centro operativo multifunzione – Centro operativo comunale). Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Eugenio Seccia, aggiungendo che in questo modo si potrà realizzare un nuovo edificio nel sito dove attualmente si trova il comando della polizia municipale in via Del Circuito.

Questa struttura, infatti, verrò abbattuta quando la polizia municipale sarà trasferita definitivamente all'ex Omni. L’investimento complessivo, nelle previsioni, ammonta a circa 3 milioni di euro, comprendendo anche 990mila euro derivanti dal Conto termico (Gestore Servizi energetici Gse), e 504mila euro di fondi diretti dell’amministrazione. Il progetto sarà inserito nel Dup che verrà approvato dal consiglio comunale, ed entro il 2022 sarà avviata la progettazione esecutiva e l'affidamento dei lavori. L'assessore ha aggiunto:

"Una grande conquista per il sistema di Protezione civile della città di Pescara che, grazie a questo finanziamento, avrà la possibilità di organizzare in maniera permanente una sede strategica che possa gestire ogni evenienza emergenziale in maniera puntuale e incisiva. Si potrà quindi alzare l’asticella dell’efficienza della protezione civile comunale, che ha già dimostrato di essere su standard di servizio importanti durante tutta la fase pandemica che, non dimentichiamolo, in alcuni paesi è ancora in atto in modo preoccupante"

.