Nuova sede, assunzioni e l'apertura della seconda ricicleria fra i primi obiettivi della nuova governance di Ambiente spa

Seduta aperta ai vertici di Ambiente Spa quella del 27 settembre per la commissione ambiente, presieduta da Ivo Petrelli per fare il punto sugli obiettivi della nuova governance della società pubblica per la gestione dell'igiene urbana e dei rifiuti. Presenti l'assessore comunale Isabella Del Trecco, il neopresidente di Ambiente spa Ricardo Chiavaroli in carica da 61 giorni, e il direttore Massimo Del Bianco. Petrelli ha ricordato l'importanza della società e il nuovo presidente si è trovato a salire su su un treno in corsa e ha preso in mano le redini di un intenso cronoprogramma di appuntamenti a breve e medio termine che mirano a rivoluzionare il concetto stesso di gestione del rifiuto

"Il primo incontro odierno con il presidente Chiavaroli ci ha consentito di acquisire notizie strategiche su un’azienda che innanzitutto ha raggiunto una solidità finanziaria e si appresta a chiudere il bilancio con numeri migliori rispetto al passato. Ovviamente quello che Ambiente riesce a risparmiare in termini di costi viene riversato sull’azienda, a partire dal personale, consentendo nell’immediato l’assunzione a tempo determinato di 28 nuove unità che non solo ci hanno permesso di fronteggiare le eventuali necessità estive, ma soprattutto ci permetteranno ora di affrontare le nuove sfide, con l’estendimento della raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti su tutta la città.

Obiettivo, quest’ultimo, che ha anche determinato il radicale rinnovo del parco mezzi con l’introduzione di nuove vetture che ovviamente verranno impiegate su tutta Pescara. Nel frattempo è stato aperto anche il tavolo di

confronto con i lavoratori e con i sindacati per individuare e raggiungere insieme dei traguardi importanti, come l’individuazione di una nuova sede uffici e operativa, scelta che potrebbe ricadere sull’ex mattatoio, rientrato da poco nel patrimonio di Ambiente Spa e che, oltre a ospitare tutto il personale amministrativo, ha spazi adeguati per allestire un piazzale mezzi sicuro, una mensa aziendale e aree per il personale operativo."

Altro obiettivo l'inaugurazione entro pochi giorni della seconda ricicleria in via Prati dove sono in corso gli interventi per ’allestimento in sicurezza del piazzale mezzi, che prevede anche l’individuazione di 10 posti auto per il personale, ipotizzando il possibile affitto di un’area Anas situata di fronte la ricicleria che potrebbe essere utilizzato come spazio parcheggio per il personale e l’installazione di un semaforo utile a regolare l’uscita e l’ingresso dei mezzi in sicurezza con una minima spesa di 30mila euro.

"Intanto si amplia anche il numero dei Comuni che a breve potranno aderire ad Ambiente, a partire da Spoltore che a breve vedrà scadere il contratto con la Rieco e, in questo caso, è già previsto il riassorbimento dei 20 lavoratori della Rieco, subito dopo potrebbe essere la volta di Montesilvano, non appena arriverà a scadenza l’attuale gestione. E poi la svolta digitale con l’informatizzazione di tutti gli uffici operativi, acominciare dal call center che è la prima finestra aperta sugli utenti e che permetterebbe di razionalizzare le segnalazioni e la raccolta degli ingombranti”.