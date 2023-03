D'Incecco (Lega) sulla Nuova Pescara nel 2027: "Occasione di crescita per tutto l'Abruzzo"

«Entro il 2027 la fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore: occasione di crescita per tutto l'Abruzzo».

Così commenta il voto favorevole espresso dal consiglio regionale d'Abruzzo riguardo alla nascita della Nuova Pescara il capogruppo della Lega, Vincenzo D'Incecco.

«Abbiamo approvato una nuova legge, che sostituisce la precedente legge manifesto del 2018», dice D'Incecco, «finalmente avremo un Comune da oltre 200mila abitanti che si chiamerà Pescara che nascerà senza commissariare alcun territorio ma metterà al centro i cittadini con un preciso planning, con scadenze e compiti precisi per unire, in modo fruttuoso, i servizi necessari. Abbiamo tutte le risorse e le competenze necessarie, anche nel Parlamento, per poter portare a termine la più grande fusione d'Italia e questa sarà un’occasione di crescita per tutto l'Abruzzo».