Per la Nuova Pescara gli uffici regionali "promuovono" i tre Comuni, Sospiri: "Tempi rispettati, chiesto lo slittamento al 2027"

“Gli uffici deputati della Regione Abruzzo hanno preso atto dell’esito positivo delle attività svolte dai tre Comuni interessati dal processo di fusione, Pescara, Montesilvano e Spoltore, e oggi hanno certificato il compimento delle attività propedeutiche e normativamente obbligatorie per l’istituzione della nuova città di Pescara, con la relativa richiesta di far slittare il provvedimento al primo gennaio 2027. Il documento è stato rimesso all’attenzione mia e del governatore Marsilio che avvierà le procedure per emettere il relativo decreto”.

A riferirlo il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Pescara, Montesilvano e Spoltore sono dunque state promosse almeno per quanto riguarda il primo dei passaggi previsti dalla nuova legge regionale per arrivare alla costituzione della nuova realtà metropolitana. Sebbene durante le sedute dell'assemblea costitutiva le divergenze siano state evidenti, si è comunque riusciti a muoversi nella direzione della fusione rispettando gli obiettivi fissati dalla legge che a questo punto dovrebbero portare all'ufficiale slittamento a 2027 cancellando l'ipotesi commissariamento.

“Ovviamente come previsto dalla legge – sottolinea Sospiri -, si tratta di valutazioni tecniche che spettano ai funzionari e non alla politica i cui indirizzi sono contenuti nella legge approvata lo scorso 17 marzo”. Per lui il fatto che si sia riusciti a raggiungere gli obiettivi fissati dimostra come “primo dato evidente e incontrovertibile, che attraverso una norma chiara, semplice e condivisa siamo riusciti a fare, a costruire, più in sei mesi di lavoro che nei precedenti sei anni. Finalmente la strada è tracciata, i tre Comuni interessati dalla rivoluzione epocale, destinata a lasciare un segno perché caso unico nella storia della nostra Repubblica, stanno marciando all’unisono verso un obiettivo condiviso, e lo stanno facendo rispettando i termini e i tempi dettati dalla revisione legislativa che ho fortemente voluto e promosso, perché necessaria e anche comprensibile a fronte di due anni di emergenza pandemica”.

A dare parere positivi all'operato dei tre Comuni firmando il documento che attesta il buon esito del monitoraggio iniziale sono stati il dirigente del servizio Riforme istituzionali e territoriali Antonio Forese e la dirigente del servizio legislativo, qualità della legislazione e studi Anna Caporale.

“Gli uffici hanno preso in esame le attività fin qui svolte e, in particolare la relazione semestrale prevista nel nostro dettato normativo, approvata lo scorso 26 settembre dall’assemblea costitutiva, dopo che le tre municipalità avevano approvato le prime tre convenzioni per la fusione di alcuni servizi, una relazione nella quale, di fatto, si fornisce prova concreta dell’avvio dei processi di unificazione di comparti strategici”, ricorda quindi Sospiri ribadendo i passaggi fin qui rispettati. “In particolare le funzioni oggetto di gestione in forma associata sono lo Sportello unico telematico per le attività produttive-Suap; l’attività, in ambito comunale, di pianificazione di Protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi pubblici, anche attraverso la creazione di una Centrale unica di committenza; servizi in materia statistica; servizi di progettazione, programmazione e accesso ai finanziamenti resi disponibili a valere su programmi europei”.

“Nel merito i tre Comuni, come accertato dagli uffici, hanno stipulato lo scorso 22 settembre le relative convenzioni e sono stati istituiti Uffici comuni incardinati nella macrostruttura di tutti e tre i Comuni come unità organizzative specifiche con distinti centri di costo. Nelle convenzioni, che resteranno in vigore sino all’istituzione del nuovo Comune, è previsto anche il cronoprogramma delle attività propedeutiche all’attivazione degli uffici associati, da attuarsi nel trimestre ottobre-dicembre 2023, anche se l’effettivo avvio dell’esercizio è previsto dal primo gennaio 2024. Non solo: rispettata anche l’adozione e la trasmissione da parte dell’assemblea costitutiva della proposta di Statuto provvisorio del nuovo Comune di Pescara”.

“Oggi prendiamo atto ufficialmente dell’esito positivo certificato dagli uffici regionali delle valutazioni, e anche della richiesta, inoltrata da tutti e tre i Comuni, di far slittare al primo gennaio 2027 la nascita del nuovo Comune. A questo punto seguiranno le determinazioni di consiglio e giunta partendo dalla consapevolezza dell’enorme lavoro svolto negli ultimi sei mesi, un lavoro non svolto in sei anni e che invece oggi – conclude il presidente del consiglio regionale - ci condurrà senza ulteriori esitazioni all’istituzione della nuova città di Pescara”.