Nuova Pescara, l'accusa del Partito democratico: "Lo slittamento al 2027 una volontà politica o ci sarebbe già l'ufficio per le fusioni"

“Il centrodestra presenta una legge che condiziona il rinvio della Nuova Pescara alla nascita di un ufficio per le fusioni che avrebbe dovuto essere istituito sette mesi fa. Si faccia in modo di favorire la nascita per il primo gennaio 2024 e l’eventuale impossibilità sia rimessa a criteri oggettivi e non dipendenti dalla politica”.

Questa l'accusa mossa dai consiglieri regionali del Partito democratico Silvio Paolucci, Antonio Blasioli, Dino Pepe e Pierpaolo Pietrucci al centrodestra. Una mancanza dietro la quale, sostengono, si nasconderebbe la volontà politica di far slittare la nascita della nuova città che, se passeranno le modifiche alla legge istitutiva attualmente in discussione nelle commissioni e che in consiglio approderà il 21 febbraio, potrebbe chiamarsi “Pescara”. .

Tutto, dunque, ruoterebbe attorno alla mancata istituzione dell'ufficio per il supporto delle fusioni di Comuni della giunta regionale istituito, spiegano i consiglieri dem “con la legge numero 10 del 16 giugno 2022 grazie ad un emendamento proposto dal centrosinistra da firma di Blasioli e Paolucci, e approvato all’unanimità dal consiglio regionale”. Lo stesso ufficio che, insieme a quello legislativo comunale dovrà valutare se almeno due dei tre Comuni abbiano raggiunto a settembre 2023 gli obiettivi dettati dalle modifiche alle legge istitutiva della città metropolitana attualmente in discussione nelle commissioni e che in consiglio regionale per l'approvazione dovrebbe arrivare il 21 febbraio.

Proprio la mancata esistenza di quell'ufficio, dunque, dimostrerebbe una sorta di intenzionalità nel voler far slittare la nascita della Nuova Pescara delineando una vicenda degna, affermano, dell'Ennio Flaiano del "Diario Notturno” e il suo sagace sarcasmo sulla lentezza della pubblica amministrazione quando scrive: “Gli presentano il progetto per lo snellimento della burocrazia. Ringrazia vivamente. Deplora l'assenza del modulo 'H'. Conclude che passerà il progetto, per un sollecito esame, all'ufficio competente, che sta creando”.

A confermare che dietro la mancata nascita dell'ufficio ci fosse la volontà di far slittare la nascita della nuova città, continuano i consiglieri regionali del Pd, il fatto “che durante la seduta della commissione competente, il 2 febbraio scorso, la direttrice Grimaldi, a capo del dipartimento in cui l’ufficio sulla carta è incardinato, ha fatto sapere di averne richiesta l’istituzione già due volte: il 25 agosto 2022 e nel gennaio 2023 sottolineando però come il suo Dipartimento, preposto a fusioni e accorpamenti di Comuni, lamenti da tempo anche la carenza di personale a fronte dell’aumento di mansioni e competenze e pertanto risulterà difficile assolvere un compito così complesso anche per questa ragione”.

“Nella stessa commissione – dicono ancora Paolucci, Blasioli, Pepe e Pietrucci - sono state fornite rassicurazioni sull’istituzione dell’ufficio, sebbene con ritardo e a fornirle è stato proprio il presidente del consiglio regionale Sospiri; tuttavia, subito dopo quella seduta tramite i sindacati siamo venuti a conoscenza di una proposta di riorganizzazione della direzione generale che però non prevede affatto l’istituzione dell'ufficio delle fusioni tra Comuni. E’ dunque evidente – chiosano - che non si tratta più di una dimenticanza, ma di un preciso intento di far naufragare ogni ipotesi di sostegno e aiuto alla fusione entro il 1 gennaio 2024. Non solo questo ufficio non ha potuto aiutare i Comuni, che oggi si trovano dinanzi ad un processo di fusione nuovo e complesso, ma se non viene istituito, stando alla citata riorganizzazione pronta ad andare in giunta, si rischia di non averlo neanche per settembre 2023”. A rendere la a cosa ancor più grave, dicono ancora i consiglieri regionali il fatto che proprio quell'ufficio “avrebbe potuto accompagnare le municipalità nella difficile fase di gestazione, ma ciò non è stato possibile perché è da sette mesi in gestazione. Questo senza considerare che per la seconda volta sulla sola vicenda della Nuova Pescara Marsilio omette un suo preciso dovere d’ufficio”.

Il presidente non si sarebbe quindi “attivato, in ossequio alla Legge 26/2018, per la nomina di un commissario, che avrebbe potuto fare a partire dallo scorso agosto e a cui non ha dato seguito – ribadiscono - per una precisa scelta politica. Il mancato rispetto di una legge regionale è un fatto grave, che tradisce la volontà popolare e il risultato del referendum del 2014 e che mette in luce la prevalenza della volontà politica rispetto a disposizioni legislative. Non hanno voluto farlo”. “Una circostanza che riteniamo preoccupante per il futuro, vista l'ampia discrezionalità che la proposta di legge in discussione affida al parere del presidente della giunta regionale e del presidente del consiglio regionale circa il possibile posticipo della fusione al 2027 – dicono ancora Paolucci, Blasioli, Pepe e Pietrucci -. Anche su questo aspetto interveniamo con alcuni dei nostri emendamenti, perché vogliamo che si provi a fare tutto il possibile per arrivare alla Nuova Pescara il primo gennaio 2024, per questo abbiamo prospettato un percorso di nomina di commissari interni ai Comuni, uno per ogni funzione. Saranno loro a dirci, ad agosto, senza alcuna discrezionalità della politica e senza superpoteri per il presidente della giunta e del consiglio, se questa fusione è realizzabile nei termini".

“Solo se ciò non dovesse essere possibile e a meno di creare un danno alle comunità, siamo disponibili al rinvio – concludono -, riempiendo però di contenuti il tempo che ci separa dalla fusione dei tre Comuni, per rendere certo e irreversibile questo percorso, non più rinviabile e con uno Statuto che deve essere pronto entro il 2023 e non più rivedibile, se non dai consiglieri che verranno eletti con la Nuova Pescara”.