Nuova Pescara, slitta a Spoltore il voto per il rinvio della fusione e arriva la provocazione di Matricciani

"Fare la fusione oggi o tra un anno è la stessa cosa: sarebbe una catastrofe, una vera invasione di Pescara". Così a IlPescara il presidente del consiglio comunale di Spoltore Lucio Matricciani dopo lo slittamento della decisione sul rinvio della nascita della Nuova Pescara al 2024. Decisione che sarà presa tra 15 giorni.

"Non abbiamo messo insieme un servizio in sei anni, come facciamo a metterli insieme in un anno? Personalmente porto avanti il discorso del 2023 – aggiunge provocatoriamente e sottolineando che questa è la posizione che ha tenuto in aula invitando tutti ad accoglierla -. Visto che un anno non cambia nulla a questo punto per senso di responsabilità si proceda e se ne vadano a casa le amministrazioni e il presidente della Provincia. Poi vediamo cosa sappiamo fare con il commissario chiamato a mettere insieme tre città e una enorme macchina amministrativa. Sarebbe catastrofico e se qualcuno dice il contrario per ragioni personali è un altro discorso. Se uno responsabile lo vuole essere davvero – incalza – sa che per fare queste cose ci vuole tempo. E' una questione di buon senso”"

Se fusione deve essere, dice ancora Matricciani, che sia nel 2027 a patto che però la complessa macchina della fusione si attivi davvero "altrimenti non è che la Nuova Pescara la dobbiamo fare per forza. Se non diamo quello che serve ai cittadini perché dobbiamo farla? Non serve se poi deve succedere quello che è successo con Pescara per il canile: un ente che viene a fare un'opera sul territorio di un altro comune". Il timore è dunque che proprio Pescara possa essere quella realtà che prenda tutto portando a Spoltore e Montesilvano solo svantaggi anche alla luce del fatto, precisa, che sta fronteggiando i debiti creati dalla procedura di pre-dissesto.

Al presidente del consiglio comunale di Spoltore chiediamo quindi perché a suo parere in sei anni non si è fatto nulla e ora ci si trovi ancora a discutere sull'opportunità di farla la Nuova Pescara. "Perché a Pescara non interessa preoccuparsi di unire i servizi dei tre Comuni, ha già troppi problemi cui pensare - risponde -. Mi chiedo come facciamo a farla nascere nel giro di un anno se in sei anni non siamo stati capaci di redigere neanche lo Statuto".

Pensare alla Nuova Pescara per Matricciani vuol dire lavorare seriamente alla sua nascita a cominciare da adesso e il primo passo sarebbe proprio quello di averlo lo Statuto entro il 2023. Poi si dovrebbero iniziare ad unire i servizi, i più semplici, per poi ampliare gli interventi ed arrivare alla fusione nel 2027 pronti e con un progetto condiviso. Serve dunque, afferma, un cronoprogramma perché sui servizi allinearsi non è semplice: "Faccio un esempio: la raccolta differenziata a Spoltore ha un costo di 380 euro pro-capite a Pescara è di 720 euro e neanche c'è in tutta la città. Noi diamo un servizio quindi chi si allineerà e come? Le macchine amministrative sono complesse, le cose vanno fatte bene. Spostare solo di un anno una fusione rinvia solo un'annunciata catastrofe".

Nel frattempo la commissione Statuto del Comune di Pescara ha detto sì allo slittamento al 2024, possibilità prevista dalla legge regionale. Oggi a decidere dovrebbe essere Montesilvano.