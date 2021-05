Nuova Pescara, convocata la Prima commissione con l'audizione del sindaco di Borgo Valbelluna

È prevista oggi pomeriggio, lunedì 17 maggio, alle ore 17 la convocazione della Prima commissione della Nuova Pescara.

L'ordine del giorno prevede l'audizione del sindaco del Comune di Borgo Valbelluna, Stefano Cesa.

Il comune di Borgo Valbelluna è nato il 30 gennaio 2019 in seguito alla fusione dei precedenti Comuni di Trichiana, Mel e Lentiai e l’attuale primo cittadino era sindaco del Comune di Mel. Una curiosità: sono originari di questo Comune, e in particolare della frazione di Trichiana, gli attuali ministri del governo Draghi, Federico D'Incà e Daniele Franco.

«Dall’esperienza diretta di un sindaco che ha guidato tutto il processo di transizione della fusione dei tre comuni del bellunese», dichiara la presidente della commissione Erika Alessandrini, «attingeremo informazioni pratiche e dirette su aspetti tecnici e politici di una trasformazione istituzionale sicuramente complessa, ma che porta con sé numerosi vantaggi per il nostro territorio e per l’Abruzzo sotto il profilo economico e sociale. I lavori delle prossime commissioni saranno dedicati ad ascoltare amministratori, tecnici ed esperti che hanno già affrontato il tema della fusione istituzionale rispetto al quale Pescara rappresenta l'esperienza più grande in Italia».

Sarà possibile assistere ai lavori della commissione, trasmessa in streaming, sul canale YouTube del Comune di Pescara a partire dalle ore 17.