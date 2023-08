Boilini (Radicali Italiani) sulla Nuova Pescara: "Una opportunità persa per coinvolgere, far partecipare, essere trasparenti"

«Nuova Pescara: una opportunità persa per coinvolgere, far partecipare, essere trasparenti!».

Questo il pensiero di Dario Boilini della direzione di Radicali Italiani.

Boilini aggiunge: «Tra le tante occasioni perse di carattere economico e organizzativo spunta, rilevante, quella di non aver voluto realizzare il nuovo comune con i cittadini, con la loro partecipazione, con trasparenza nei processi. Nove anni fa i cittadini sono stati consultati ed hanno risposto affermativamente alla richiesta posta dal referendum ma da quel momento in poi non hanno più avuto la possibilità di partecipare e anche solo di informarsi in maniera completa riguardo al processo. Viviamo un tempo nel quale, se da una parte c’è una formidabile disaffezione al voto, dall’altra si partecipa intensamente a iniziative del terzo settore e di associazioni tematiche».

L'esponente di Radicali Italiani poi conclude così: «In alcuni luoghi si sperimentano, con successo e partecipazione, le assemblee dei cittadini estratti a sorte le quali vengono chiamate a elaborare e proporre soluzioni. Al tempo stesso tenere informata con trasparenza la popolazione è facile e il web ci viene in aiuto con, ad esempio, siti dedicati alla pubblicazione di tutti gli atti in itinere e dei video degli interventi nelle commissioni e assemblee. Nulla di tutto questo è stato pensato e realizzato per la nuova Pescara: tra qualche giorno il consiglio voterà sul nuovo statuto e il testo che sarà emendato e votato è introvabile, il cittadino può informarsi solo dai commenti pubblicati dalla stampa e sui social o, come da tradizione italiana, da un testo fornito dall’amico dell’amico! Con amarezza dobbiamo constatare che, alla prova dei fatti, questa politica, questi politici, non sono interessati alla partecipazione e al coinvolgimento dei cittadini, si lamentano del non voto ma nulla fanno per riconquistarlo: e così non si va da nessuna parte!».