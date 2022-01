Anche Azione chiede un commissario ad acta per la costituzione della Nuova Pescara

Anche "Pescara in Azione" si unisce al coro di chi chiede la nomina immediata di un commissario ad acta per la fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore.

La nomina di un commissario è stata già chiesta sia dall'associazione "Nuova Pescara" e da Confindustria Pescara-Chieti.

«L’esito di un referendum disatteso, i colpevoli ritardi di una classe dirigente che non è stata in grado di formalizzare ciò che la volontà popolare, con il 64%, ha sancito in modo inequivocabile, le sfide che ci attendono in uno scenario post-pandemico e il dovere di spendere al meglio le risorse del Pnrr, impongono una rapida accelerata nel processo di fusione tra i Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore», si legge in una nota di Azione.

Il segretario provinciale di Azione, Stefano Torelli sostiene in modo deciso le richieste partite nei giorni scorsi dall’associazione “Nuova Pescara” e dal presidente di Confindustria Pescara-Chieti, Silvano Pagliuca e si unisce all’accorato appello al presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, affinché nomini al più presto un commissario ad acta che conduca in porto con efficacia l’ambizioso progetto. «I benefici», prosegue la nota, «sono stati ampiamente certificati e ancor di più ribaditi da Confindustria. 192 mila abitanti, 20 mila imprese con un bilancio di area estesa di oltre 180 milioni di euro, un’età media di 41 anni, numeri, questi, che aiutano a comprendere meglio quale grande opportunità abbiamo di fronte».

«Troppo tempo è stato perso», ricorda Torelli, «e le tante riunioni a vuoto della Commissione ne sono il chiaro segnale, è opportuno a questo punto indicare un commissario ad acta che acceleri il processo di fusione».