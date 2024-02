Aperta la nuova passeggiata sull'arenile di via Rossi a Silvi

Apre al pubblico la nuova passeggiata sull'arenile di Silvi, fra piazza Ideal e piazza Marconi. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale con l'assessore Luciana Di Marco:

“Questa realizzazione fa parte degli interventi previsti dall’amministrazione comunale per la valorizzazione del territorio nella fase di transizione ecologica e segna uno dei punti di arrivo nel cammino verso l’obiettivo dello sviluppo territoriale sostenibile e della mobilità sostenibile. Il percorso pedonale sull’arenile demaniale marittimo, infatti, è stato realizzato con materiale drenante ecocompatibile certificato antisdrucciolo ed atermico che non contiene resine, bitume né altro genere di derivati da idrocarburi che, oltretutto, non richiede particolare manutenzione.

La passeggiata sull’arenile è corredata di panchine, cestini porta rifiuti, siepi e piante e illuminazione. In corrispondenza alle intersezioni con le traverse di via Arrigo Rossi il percorso è ampliato per creare piccole piazze”. Il sindaco Andrea Scordella ha aggiunto:

“Questa è un’opera che l’amministrazione comunale consegna alla città nei termini fissati dal programma statale, che l’ha finanziata con lo stanziamento di 180.000 euro concesso per l’annualità 2020-2024. E’ il primo degli

interventi complessivi che interesseranno anche altre zone dell’arenile destinate a viabilità pedonale sul Piano demaniale marittimo comunale. Sulla utilità della passeggiata si è detto molto e, talora, anche a sproposito. L’attuale amministrazione comunale la sta portando avanti nella piena convinzione che si tratta di una infrastruttura capace di offrire non solo ai cittadini di Silvi ma anche ai turisti la possibilità di usufruire di un ambiente ideale dove fare le passeggiate godendo della vista diretta del mare”.