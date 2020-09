Sul progetto per la nuova parallela a via del Circuito la soprintendenza chiede chiarimenti al Comune

La soprintendenza alle belle arti chiede ulteriori approfondimenti per il progetto della nuova bretella stradale parallela a via del Circuito.Lo hanno fatto sapere i presidenti delle commissioni mobilità e lavori pubblici Foschi e Pastore, spiegando come riferito dall'architetto Pardi che la soprintendenza stessa fino al settembre scorso aveva problemi ad aprire i file inviatigli a giugno, e quindi ha avviato un procedimento nei confronti del Comune per avere chiarimenti, incontro che avverrà domani 28 settembre.

Il progetto prevede una bretella stradale in via pian delle Mele - via valle Roveto, dove far defluire la grossa mole di traffico che ogni giorno percorre via del Circuito. Il Comune ha già completato l'iter per l'esprorio delle aree necessarie, ed ora ha deciso di fare chiarezza dopo i commenti della Fiab e della soprintendenza stessa. Il transito giornaliero in quella zona è notevolmente aumentato negli ultimi anni, arrivando ad almeno 40 mila vetture giornaliere.

Per questa ragione l’amministrazione ha deciso di redigere un progetto per alleggerire i volumi di traffico

verso le aree interne pensando a un'infrastruttura capace di allentare la morsa delle auto al pari di quanto accaduto nell'ultimo tratto di via del Circuito grazie al Ponte Flaiano. Il progetto della bretella ha un costo di circa 500mila euro e prevede la realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra via del Circuito e via Pian delle Mele e quindi un nuovo asse viario al posto dell'attuale sentiero brecciato.

Un primo comitato di cittadini ha contestato l'opera, redatta da un architetto, che invece dovrebbe essere redatto da un ingegnere stradale, ipotesi già smentita dall'ordine degli architetti. La soprintendenza, aggiunge l'architetto Pardi, non avrebbe fino ad oggi dialogato con il Comune ed avrebbe sollevato dubbi che sono però facilmente chiaribili, e come aggiunto dai presidenti di commissione domani 29 settembre ci sarà l'incontro per fugare qualsiasi dubbio e procedere definitivamente con il progetto.