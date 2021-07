Approvato dalla giunta di Bolognano il progetto per la realizzazione della nuova palestra a Piano D'Orta

La struttura sorgerà vicino al plesso scolastico per un costo complessivo pari a circa 270 mila euro

A Piano D'Orta di Bolognano sorgerà una nuova palestra, adiacente al plesso scolastico dell'Istituto comprensivo Manzi. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale, dopo l'approvazione del progetto da 270 mila euro, finanziato con fondi Cipe 110/2017. La palestra avrà un'estensione di 300 metri quadri, altezza di 6 metri e una struttura in cemento armato rispettando le norme del piano territoriale paesaggistico.

Il sindaco Guido Di Bartolomeo si è detto fiero di poter annunciare questo importante progetto che sarà a servizio di tutta la comunità locale:

"Sarà, infatti, una struttura polifunzionale, tanto desiderata dalla comunità. Il piano di realizzazione dell’opera era chiuso nel cassetto da oltre 4 anni, a causa di un vincolo posto da Ferrovie dello Stato e all’inizio del mio mandato, nel giugno 2019, ho subito intrapreso i rapporti con la sede di Ancona dell’ente statale per l’eliminazione dell’intoppo burocratico che non mi permetteva di portare a compimento l’approvazione del progetto esecutivo per l’utilizzo del finanziamento. "

Dopo due anni di trattative, conclude il sindaco, si è arrivati al risultato atteso per sbloccare una situazione di stallo che impediva di avere una palestra moderna e funzionale a Piano D'Orta. A breve sarà avviata la gara d'appalto per l'aggiudicazione dei lavori.