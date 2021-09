/ Via Cetteo Ciglia

A Pescara una nuova palazzina Ater con "stanza Covid" e spazi per lo smart working [VIDEO]

Il presidente dell'Ater Mario Lattanzio ha illustrato questa mattina il progetto per la nuova palazzina in via Ciglia a Pescara che avrà spazi per smart working ed una "stanza Covid" per la cura dei residenti positivi a domicilio