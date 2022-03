Nuova missione dell'Abruzzo all'expo di Dubai all'insegna delle energie rinnovabili e logistica

L'Abruzzo scende nuovamente in campo partecipando da protagonista all'Expo di Dubai. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale Nicola Campitelli, con la presentazione delle due nuove missioni previste 14 al 16 marzo e, a seguire, dal 21 al 23 marzo prossimi, con l’obiettivo di presentare il brand abruzzese, in particolare nel campo delle energie rinnovabili e della logistica, nella importante vetrina mondiale, con prodotti, tecnologie e know how presso potenziali fruitori e acquirenti.

L'obiettivo, soprattutto alla luce del problema legato al gas russo, è diventare indipendenti da questo fornitore e creare nuove forme sostenibili di utilizzo delle risorse energetiche.

"L’Abruzzo è già all’interno di una rete internazionale di operatori del settore energetico che favorirà lo sviluppo di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in primis l’idrogeno verde. Sono certo che del lavoro di questi giorni beneficeranno le future generazioni e con il nostro contributo cerchiamo di garantire ai nostri figli un futuro di prosperità e di pace”. Diverse aziende regionali hanno manifestato interesse all'Arap e parteciperanno nei settori

Dal 14 al 16 marzo sarà dedicato alle imprese abruzzesi negli ambiti delle energie rinnovabili, tra cui progetti sull’idrogeno, e vedrà anche la partecipazione a conferenze internazionali sul tema, finalizzate a comprendere i trend globali e le iniziative di investimento in corso Il periodo dal 21 al 23 marzo sarà dedicato alle grandi imprese abruzzesi, in particolare nella logistica, interessate a conoscere il mercato degli Emirati Arabi e le sue regole, e più in generale i mercati “Menasa”, attraverso incontri e focus dedicati con i soggetti sopra descritti e con il mondo delle imprese e investitori locali.

Nella prima missione sarà presente lo stesso assessore che con l'Arap ha già in fase avanzata il progetto per l'implementazione dell'idrogeno come vettore di energia. Nella seconda missione sarà presente l’assessore alle Attività produttive, Daniele D’Amario. L'assessore ha concluso:

“Una adesione proprio per rendere più solida una strategia utile a tutte le imprese che già operano nel territorio e a favorire lo sviluppo di nuove con la creazione di nuovi posti di lavoro. La strategia regionale sulle fonti rinnovabili è infatti già tracciata e nei prossimi mesi dovremo lavorare pancia a terra per attuarla in maniera decisa avendo creato in questi giorni tutti i presupposti più utili e attivato le migliori sinergie per contribuire come Regione Abruzzo alla transizione energetica”.