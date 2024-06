Ufficializzata con il primo consiglio la nuova giunta Perazzetti a Città Sant'Angelo: gli assessori e le deleghe

Si è tenuta il 27 giugno la prima seduta del nuovo consiglio comunale di Città Sant'Angelo, a seguito delle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno con la riconferma di Matteo Perazzetti come primo cittadino. Durante la seduta sono stati anche ufficializzati i nomi dei nuovi assessori con le rispettive deleghe: Lucia Travaglini confermata vicesindaco e a lei le deleghe delle risorse umane, servizi scolastici e servizi sociali. Ad Antonio Romano le deleghe sport, gemellaggi e agricoltura. A Simona Rapagnetta riconfermata in giunta, le deleghe per partecipate, affari legali, polizia municipale e servizi demografici. Marcello Di Gregorio ha avuto le deleghe per tributi, centro storico e bilancio. Guerino De Bonis infine è il nuovo assessore alla cultura e al turismo.

Perazzetti nei giorni scorsi aveva dichiarato:

"Gli angolani hanno confermato il gruppo SiAmo alla guida di Città Sant’Angelo. Questo ci rende orgogliosi e ci fa sentire concretamente che avete riconosciuto l’enorme lavoro fatto durante il primo mandato. Io e gli amministratori del gruppo SiAmo viviamo a Città Sant’Angelo, per cui ci incontreremo per strada, magari a prendere un caffè al bar o in municipio e sarà facile confrontarci e scambiare idee. Non importa se abbiamo idee politiche diverse, se siamo onnivori o vegetariani, se tifiamo squadre diverse, ciò che conta davvero è che siamo tutti angolani e che ognuno di noi vuole il meglio per Città Sant’Angelo."