Finanziamento a "La Notte dei Serpenti", Marsilio: "Solita demagogia, spiacciono i volgari attacchi al maestro Melozzi"

“La demagogia la respingo al mittente, ma mi dispiace che una celebrità abruzzese come il maestro Enrico Melozzi debba essere soggetto ad attacchi volgari e strumentali per il solo fatto che pur essendo un uomo di sinistra, un antifascista tutto d'un pezzo, ha avuto il torto di dire che forse Marsilio era il presidente giusto per l'Abruzzo e questo non glielo perdonano”.

A dichiararlo è il presidente della Regione Marco Marsilio riponendo alla stampa sulla polemica scatenatasi per la decisione di destinare alla seconda edizione de “La Notte dei Serpenti” un finanziamento di 500mila euro invece di destinare quella somma al debito della sanità.

“Il centrosinistra abruzzese lavora contro l'Abruzzo – aggiunge -. Ogni scusa è buona per dire che c'è sempre la sanità da finanziare quindi non dobbiamo fare turismo, non dobbiamo fare sport, non dobbiamo fare cultura, non dobbiamo far iniziative promozionali. Non dobbiamo fare niente: niente altro che la sanità”, chiosa.

“Questa è una demagogica che la sinistra assume ormai da tempo e che è stata bocciata dagli elettori. Noi abbiamo il diritto oltre che il dovere di promuovere l'Abruzzo e di creare eventi che facciano conoscere la nostra cultura, il nostro territorio, le nostre bellezze. Vale per La Notte dei Serpenti, vale per il Giro d'Italia e per tutti gli altri grandi eventi”, incalza ricordando che nei prossimi giorni il Giro d'Italia Woman si concluderà proprio in Abruzzo così come la regione ospiterà i mondiali degli sport rotellistici.

“Noi – conclude Marsilio – vogliamo far crescere l'Abruzzo e non pensiamo che l'unica cosa che debba fare l'Abruzzo sia mettere i soldi nella sanità perché qualche centinaia di migliaia di euro a fronte di un bilancio della sanità di 2milioni e 700mila euro è una goccia nell'oceano”.