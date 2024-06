Volontari per la Notte dei Serpenti, Gileno (Giovani Democratici): "Va garantito il compenso economico"

Il segretario regionale dei Giovani democratici Saverio Gileno, in merito all'annuncio relativo alla ricerca di giovani volontari automuniti per l'evento "La Notte dei Serpenti”, esprime la «propria ferma opposizione a questa pratica di sfruttamento, mascherata da opportunità formativa». «La Regione Abruzzo», continua, «stanzia centinaia di migliaia di euro per questa iniziativa, eppure si chiede il lavoro gratuito di giovani volontari automuniti. È inaccettabile che, in un contesto in cui si investono risorse pubbliche significative, si chieda a giovani ragazzi e ragazze di lavorare senza alcuna forma di compenso», dichiara Saverio Gileno.

Non è di certo una novità quella di richiedere giovani volontari nell'organizzazione di manifestazioni, sia culturali che sportive. In diverse occasioni, a Pescara e in altre località abruzzesi, è stato richiesto il supporto di ragazzi, pronti a rimboccarsi le maniche per contribuire alla buona riuscita dell'evento, dai Giochi del Mediterraneo del 2009 all'Ironman, senza dimenticare il Fla, Festival di libri e altre cose.

Gileno aggiunge: «Invitiamo tutti i giovani a riflettere su questa situazione. Il lavoro, in qualsiasi forma e contesto, deve essere giustamente retribuito. Offrire esperienza e formazione non può giustificare l'assenza di compenso economico. Chiediamo alla Regione e agli organizzatori di rivedere immediatamente questa decisione e di prevedere un giusto riconoscimento economico per tutti i giovani coinvolti nell'organizzazione dell'evento».

«I Giovani Democratici Abruzzo continueranno a monitorare attentamente la situazione e a battersi, affinché i diritti dei giovani lavoratori siano rispettati», conclude Gileno.