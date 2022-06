Salta la "Notte dei saldi", l'affondo del centrosinistra: "La giunta Masci abbandona ancora i commercianti"

Nuovo attacco da parte dei consiglieri di centrosinistra alla giunta Masci, in merito alla decisione di non organizzare per l'estate in corso l'evento "Notte dei saldi". I consiglieri del Partito Democratico Piero Giampietro, Stefania Catalano, Francesco Pagnanelli, Marco Presutti e Giovanni Di Iacovo, e della lista civica Per Sclocco Sindaco Marinella Sclocco e Mirko Frattarelli in particolare esprimono solidarietà ai commerciatni cittadini che dovranno rinunciare ad un evento che per anni è stato organizzato anche con pochissime risorse economiche con riscontri interessanti:

"È d’altronde una decisione coerente firmata da un’amministrazione guidata da un sindaco che, di fronte alle proteste dei negozianti per il disastro di Viale Marconi, ha suggerito loro di specchiarsi ad Amazon. È triste leggere che i commercianti si sentano abbandonati mentre avrebbero bisogno di un’amministrazione pronta a raccogliere le sfide di questi tempi per supportare la più grande voce dell’economia pescarese. La totale assenza di eventi pensati dal Comune di Pescara, il disastro della manutenzione stradale, il caro-parcheggi che spinge anche le famiglie pescaresi verso i centri commerciali, la lunghissima chiusura dell’Urban Box riaperto solo su spinta dell’Università sono purtroppo il punto più basso di questi anni sul tema del commercio e del turismo, che si ripercuotono sulle decine e decine di serrande che si vanno abbassando giorno dopo giorno senza che la giunta Masci dimostri il minimo ripensamento."

I consiglieri infine lanciano un appello alla giunta Masci chiedendo di non chiudersi nell'arroganza ma di ascoltare le voci della città che chiedono un cambio di rotta deciso.