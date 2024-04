Una sfida ai fornelli dedicata ai nonni per riscoprire le tradizioni culinarie abruzzesi

L'assessorato alle politiche sociali guidato da Nicoletta Di Nisio ha organizzato per martedì 23 aprile l'iniziativa "Nonni ai fornelli". L'evento si terrà nel ristorante "Hai bin" in viale della Riviera dalle 13, e punta a riscoprire le nostre tradizioni enogastronomiche, per accendere un faro sull'importanza delle tradizioni culinarie che gli anziani tramandano di generazione in generazione. L'assessore ha spiegato:

"Chi parteciperà, potrà divertirsi a vedere all'opera provetti e provette chef pescaresi che hanno deciso di mettersi alla prova. La manifestazione sarà anche l'occasione per sottolineare l'importanza per i nostri nonni di trovare spazi di interesse, attività di impegno e di svago per la terza età che consentano di mantenere allenati corpo e mente".Le pietanze preparate saranno valutate da una giuria, che deciderà primo, secondo terzo quarto e quinto classificato. L'ingresso è gratuito. Presenterà Paolo Minnucci.