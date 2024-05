"Start" per la Maratonina del Mare: in 1.500 per la nona edizione della manifestazione sportiva

Saranno in tutto 1.500 tra amatori e atleti i partecipanti alla “Maratonina del Mare” in programma domenica 19 maggio a Pescara a partire dalle 9.30. L'appuntamento è davanti allo stadio adriatico con la corsa su strada di 21,097 chilometri e cioè la nona “Pescara half maraton” organizzata dalla Fidal (Federazione italiana di atletica leggera) che vedrà sfidarsi ben 1.050 atleti. A loro si aggiungeranno gli appassionati per la gara non competitiva di 10 chilometri e tutti coloro che parteciperanno alla passeggiata di 6,5 chilometri, e la camminata di 2,5 chilometri. Per tutti l'arrivo è in centro.

L'evento è stato presentato ufficialmente in Comune alla presenza dell'assessore comunale allo Sport Patrizia Martelli, di Alessandra Berghella vicepresidente del Coni Abruzzo, di Euliano Tarantelli (Aternum Fotoamatori Abruzzesi-Pescara), d Alfonso Toto della Toto Holding main sponsor dell’evento e di Pietro Nardone della Runners Pescara che ha rimarcato come l'80 per cento degli atleti arriverà da fuori regione “grazie alla grande promozione dei mesi scorsi”. Nardone ha anche sottolineato come vincente si sia dimostrata vincente anche la possibilità data agli atleti amatori di partecipare escludenti i top runner, cioè gli atleti nazionali. Possibile iscriversi entro la mezzanotte di giovedì 16 maggio per partecipare o farlo direttamente sabato all'Expo.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

“Questo è l'ennesimo evento sportivo in città, un appuntamento importante, considerato il numero dei partecipanti – ha aggiunto Martelli -. L'anno scorso, il 14 maggio, prima della partenza

della Maratonina Pescara si è vista assegnare la Bandiera Azzurra, riservata a quei Comuni che si impegnano per la promozione dello sport: una grande soddisfazione per la nostra amministrazione. Domenica, in occasione della Maratonina, che è la prima gara in Abruzzo, vedremo un serpentone colorato uscire dallo stadio per attraversare la città”..

“Con questa giornata – ha detto quindi Berghella - partirà da Pescara un messaggio di sport, cultura e turismo, che per noi sono vincenti”, con Tarantelli che ha invece parlato della premiazione che ci sarà per le foto e i video più belli della manifestazione

“Toto Holding è orgogliosa di supportare la nona Maratonina del Mare di Pescara, una manifestazione che promuove il senso di comunità e i valori dello sport e della solidarietà. Principi – ha sottolineato Toto - cui ispiriamo la nostra attività imprenditoriale. Il nostro impegno è quello di sostenere e valorizzare il territorio abruzzese, anche in occasione di eventi sportivi e culturali che permettono di scoprire la Regione da diversi punti di vista e non solo con la realizzazione di importanti infrastrutture per la mobilità e l’energia rinnovabile”.

Il percorso della Maratonina del Mare

La partenza è dallo stadio Adriatico Cornacchia. Si percorrerà quini via Pepe e poi il lungomare sud, via Doria, il ponte dell'asse attrezzato, piazza Italia, corso Vittorio Emanuele, via Trento, via Fabrizi, via Gobetti, il lungofiume dei Poeti, il ponte Flaiano, la Golena, via Doria, il lungomare sud fino all'incrocio con via Luisa d'Annunzio da cui si svolgerà per raggiungere l'Aurum e reimmettersi su via D'Avalos per tornare allo stadio.