Tra novità e conferme nominati i capigruppo in consiglio regionale

Ufficializzati i nomi dei capigruppo dei gruppi politici che siedono in consiglio regionale. Diverse le conferme. Resta infatti capogruppo di Fratelli d'Italia Massimo Verrecchia (9 consiglieri eletti), così come Vincenzo D'Incecco per la Lega (2 consiglieri eletti), Silvio Paolucci (6 consiglieri eletti) per il Partito democratico e Francesco taglieri per il Movimento 5 Stelle (2 consiglieri eletti).

Capogruppo di Forza Italia è Emiliano Di Matteo (4 consiglieri eletti), mentre Luciano Marinucci è stato nominato capogruppo della lista Marsilio Presidente (2 eletti). Quindi Marianna Scoccia unica eletta per la lista Noi Moderati che è anche vicepresidente dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, Luciano D'Amico (alla guida del Gruppo misto minoranza), Giovanni Cavallari per Abruzzo Insieme (2 Consiglieri); Enio Pavone (Azione) e Alessio Monaco (Alleanza Verdi e Sinistra).

Martedì 16 aprile la prima conferenza dei capigruppo convocata dal presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri nel corso della quale saranno organizzati i lavori consiliari e programmata la prossima seduta dell'assemblea legislativa.