Il sindaco di Pianella Teddy Manella completa la squadra di governo: ecco chi ne fa parte e in che ruolo

Nominati gli assessori comunali dal sindaco di Pianella Teddy Manella. Si completa così la nuova squadra di governo con l'ufficializzazione avvenuta il 5 giugno durante la seduta del consiglio comunale.

Presidente del consiglio comunale è Anna Ida Sergiacomo con al suo fianco, in qualità di vicepresidente Denis Sposo. Resta provvisoriamente vice sindaco Berardinucci Davide. Per quanto riguarda gli assessorati, con le deleghe che saranno attribuite successivamente, questi sono stati assegnati oltre che allo stesso Berardinucci a Anna Bruna Giansante, Maria Laura di Domenico e Gianni Filippone.

Il capogruppo unico di Amore per Pianella sarà Massimo Di Tonto. Composte anche le commissioni elettorali e quella per l’aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari. Nel discorso fatto in aula il sindaco ha ricordato che al centro dell’azione amministrativa ci sarà la ricostruzione dei rapporti umani con la cittadinanza.

“L’intera amministrazione – si legge nella nota diffusa dall'amministrazione - tornerà tra la gente prendendosi cura dei cittadini non lasciando nessuno indietro e avendo come stella polare il bene comune”.