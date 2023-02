Costituito il comitato per il candidato segretario del Pd Bonaccini

In provincia di Pescara è stato formato il comitato che appoggia la candidatura di Stefano Bonaccini alle primarie per la segreteria nazionale del Pd. Il comitato si è costituito su iniziativa soprattutto dei sindaci e degli amministratori locali di centrosinistra, ma "si tratta di un gruppo aperto - precisa una nota - al quale è possibile aderire in qualsiasi momento anche in virtù del fatto che sono davvero tante le persone che stanno manifestando sostegno alla candidatura di Bonaccini, a cui viene riconosciuta credibilità e concretezza oltre che una capacità di liberare le migliori energie che il Pd esprime soprattutto nei territori".

E ancora: "L’esperienza delle sindache e dei sindaci, delle amministratrici e degli amministratori locali dimostra che c’è un centrosinistra vincente, capace di leggere i bisogni dei cittadini, di dare risposte concrete, e quindi di essere scelto, sostenuto e votato dai cittadini e dalle cittadine italiani. Le città in questi anni hanno fatto emergere nuovi modelli, assetti che spesso hanno trovato in un civismo illuminato il proprio contenitore politico e la giusta sintesi sta nello slogan della campagna di Stefano Bonaccini “Energia Popolare al servizio di un progetto collettivo”, per un partito non populista ma popolare, in cui più che il singolo conti la comunità e la condivisione".

Tra i numerosi sottoscrittori figurano il senatore Luciano D’Alfonso, il comico Germano D’Aurelio in arte 'Nduccio, Marco Presutti, consigliere comunale di Pescara e presidente della Fondazione Europa Prossima, Carla Tiboni, presidente del Premio Flaiano, Stefano Trinchese, pro rettore dell'università D’Annunzio, e Chiara Trulli, sindaco di Spoltore.