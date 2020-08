Arriva il sì della giunta regionale per il noleggio di mezzi privati destinati al trasporto scolastico

Arriva il sì della giunta regionale all'utilizzo di mezzi privati a noleggio per il trasporto scolastico. La Tua, dunque, è stata autorizzata, su proposta del presidente Marsilio, a contattare noleggiatori autorizzati privati, previo espletamento della procedura, per concordare con le aziende corse aggiuntive considerando le norme anti contagio del Governo per il Coronavirus.

Vista l'assenza, al momento, di stanziamenti statali, da tempo richiesti il programma di servizi aggiuntivi trova copertura a valere sulle risorse finanziarie appostate sul fondo unico regionale per il trasporto pubblico locale, la cui dotazione sarà adeguata a seguito della riprogrammazione in itinere Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La questione del trasporto scolastico è al centro di polemiche e discussioni con la stessa giunta che più volte ha attaccato il Governo per la situazione d'incertezza a poche settimane dalla riapertura delle scuole, non escludendo un rinvio dell'avvio dell'anno scolastico al 24 settembre, dopo le elezioni amministrative.