Niko Romito in audizione nella commissione regionale sul campus di formazione, Testa (Fdi): "Progetto innovativo e rivoluzionario"

Il progetto del Campus di ricerca e alta formazione di Niko Romito è rivoluzionario e innovativo e può portare l'Abruzzo ad essere capofila del nuovo corso della nutrizione e cibo sostenbile. Lo ha detto il capogruppo alla Regione di Fratelli d'Italia Guerino Testa a seguito dell'audizione del noto chef ed imprenditore nella seduta della commissione Bilancio del consiglio regionale. Per Testa, si è trattata di un'occasione per far comprendere agli abruzzesi l'occasione di questo progetto per tutto il territorio di diventare protagonista di un nuovo corso basato su sostenibilità, economia circolare, educazione alimentare e sprechi alimentari, rivolgendosi ai più giovani anche per formare i futuri chef nazionali ed internazionali.

"Niko Romito - ben 11 ristoranti, in Europa e non solo - con il suo metodo di intelligenza nutrizionale ce lo invidia e corteggia il mondo intero. Il suo è un protocollo di cucina, in grado di rivoluzionare l’educazione alimentare e di progettare nuovi format adatti alle diverse utenze, compresi i pazienti ospedalizzati e gli studenti che usufruiscono delle mense scolastiche. A scanso del minimo dubbio ribadisco con fermezza e ambizione che la Regione Abruzzo resta al suo fianco e che il Campus rappresenterà l’emblema dell’Abruzzo del cambiamento”.

Ricordiamo che è stata presentata dal presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri una proposta di legge per il finanziamento del campus di Romito da 1,5 milioni di euro.