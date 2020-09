Niente Luci d'Artista a Pescara il prossimo Natale ma luminarie e filodiffusione

Il prossimo Natale sarà il primo a Pescara, dopo diversi anni, senza le Luci d'Artista nelle vie del centro cittadino.

A ufficializzarlo è Fabrizio Rapposelli (Fratelli d'Italia), presidente della commissione consiliare Commercio.

Come fa sapere Rapposelli, l'esperienza delle Luci d'Artista non sarà ripetuta a causa di un problema di natura finanziaria.

«Sappiamo che quasi sicuramente quest’anno non avremo le Luci d’Artista», dice Rapposelli, «non per cattiva volontà, ma perché la stessa Camera di Commercio Chieti-Pescara ha già ufficializzato una criticità finanziaria, avendo dovuto impegnare ogni risorsa disponibile sulle proprie imprese che, con la crisi economica generata dal coronavirus, hanno avuto bisogno di un adeguato supporto».

Ma la commissione Commercio ha proposto due capisaldi all'assessore ai Grandi Eventi Alfredo Cremonese per le prossime festività natalizie: filodiffusione sulle strade della città per creare l’atmosfera natalizia e luminarie in ogni via, dal centro a Porta Nuova e in ogni zona più periferica, per illuminare e abbellire i nostri quartieri.

«Fissati i due punti fermi», aggiunge Rapposelli, «quest’anno abbiamo chiesto ai commercianti l’abbellimento delle loro vetrine e, contrariamente al passato, chiediamo agli stessi commercianti suggerimenti in merito alle iniziative che ritengono più idonee organizzare per supportare le attività in un periodo clou dell’anno, dove il leit motiv è dato dagli acquisti da mettere sotto l’albero, che si traduce in un’occasione importante per una città che, come il resto del Paese, è ancora alle prese con una pandemia mondiale. Oggi abbiamo lanciato la richiesta e ora attendiamo l’arrivo di eventuali proposte che porteremo ed esamineremo in Commissione con l’assessore stesso».