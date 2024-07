Nidi d'infanzia comunali, pubblicata la graduatoria provvisoria. 162 i posti disponibili

Sono state approvate e pubblicate, sul sito del comune di Pescara, le graduatorie provvisorie relative alle ammissioni ai nidi d’infanzia comunali per l'anno educativo 2024/2025. 272 i posti disponibili nelle sette strutture comunali, di cui 110 sono stati riservati ai bambini che già frequentano e hanno il diritto di essere riammessi. Ecco nel dettaglio la suddivisione nelle strutture. Nido d’infanzia “L’Aquilone” – via del Santuario 176, (40 posti), “Raggio di Sole” – via Colle Marino 125/1 (40 posti), “Il Bruco” – via Rigopiano 90 (38 posti), “Il Gabbiano” – via Cecco Angiolieri (32 posti), “La Conchiglia” – via Vespucci 2 (30 posti), “La Mimosa” – via Benedetto Croce 98 (32 posti), “Cipì” – via C.A. Dalla Chiesa (60 posti). La nuova disponibioità è di 162 posti (considerando quelli riservati).

In base a quanto precisato dal Comune, le domande pervenute sono state 339, meno rispetto all’anno precedente (quando le domande erano state 366), "per cui sono stati messi a disposizione della collettività più posti fino alla concorrenza delle autorizzazioni al funzionamento di ciascun nido e, ad oggi, ci sono dieci posti liberi in nidi che non sono stati scelti né dai residenti né dai non residenti", spiegano il sindaco Carlo Masci e Gianni Santilli, già assessore comunale, che ha seguito l'iter.

Delle 339 nuove domande validate, 279 riguardano bambini residenti a Pescara e 60 bambini residenti fuori Pescara. A fronte di tali domande sono state predisposte due graduatorie, l’una per i residenti del comune di Pescara che hanno priorità, l’altra per i residenti fuori Comune che rimangono in lista di attesa e subentrano nel momento in cui risultano esaurite le graduatorie dei residenti per ciascun nido prescelto.

Per quanto riguarda gli ammessi, sono 137 bambini residenti a Pescara, assegnati provvisoriamente ai nidi e alle sezioni richiesti, mentre 15 bambini non residenti sono stati inseriti a scorrimento nella graduatoria del nido prescelto per posti liberi. Rimangono in lista di attesa 142 bambini residenti a Pescara e 45 bambini residenti fuori Pescara. I posti ancora disponibili sono dieci. Per questi posti non è stato possibile procedere allo scorrimento della graduatoria dei non residenti, in mancanza di richieste, e precisamente: nido d’infanzia “Raggio di Sole”, via Colle Marino: sezione medi, un posto disponibile; sezione grandi, un posto disponibile; nido d’infanzia “ Cipì” , via C.A. Dalla Chiesa: sezione medi, due posti disponibili; “L’Aquilone”, via del Santuario: sezione medi, 4 posti disponibili; sezione grandi tempo pieno, 2 posti disponibili.

Sarà possibile (entro 10 giorni dalla pubblicazione) presentare ricorsi, Poi, all’esito degli stessi, l’ufficio provvederà a redigere la graduatoria definitiva unica, divisa tra residenti e non residenti, con tre elenchi corrispondenti alle fasce di età, per la copertura dei posti ancora disponibili.