Nicoletta Verì su SkyTg24 e TgCom24 per parlare della pandemia in Abruzzo

L'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì è stata intervistata, nel primo pomeriggio di ieri, da due prestigiose testate giornalistiche 'all news' quali SkyTg24 e TgCom24 per parlare dell'andamento della pandemia da Covid 19 in Abruzzo.

Durante i due collegamenti, la Verì ha spiegato che la situazione epidemiologica nella nostra regione viene costantemente monitorata attraverso tutti gli strumenti possibili. Ricordiamo che proprio a partire da ieri (11 novembre) l'Abruzzo è entrato a far parte della zona arancione.