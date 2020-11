Verì: "Saturazione dei posti letto in terapia intensiva tra i motivi della zona rossa"

Questa mattina l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì è stata nuovamente intervistata dalla testata nazionale Sky Tg 24 spiegando che attualmente, in base ai dati Agenas, "in Abruzzo la saturazione dei posti letto in terapia intensiva è pari al 37%, quella dei posti in area medica è pari al 47%. Siamo al di sotto della media nazionale, ma comunque 7 punti sopra le soglie d'allerta stabilite dal Ministero".

Ed è questo, ha aggiunto Verì, uno dei motivi principali che hanno spinto la giunta Marsilio ad anticipare l'entrata in vigore della "zona rossa". Ricordiamo che il provvedimento è operativo da oggi, 18 novembre.