Nicola Primavera segretario provinciale del Sunia (sindacato inquilini assegnatari)

Il Sunia (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini Assegnatari), nella sua ultima assemblea a Pescara, ha eletto quale nuovo segretario provinciale di Pescara Nicola Primavera, 67 anni, già sindacalista della Cgil di lungo corso. Sunia prende il posto di Giuseppe Carminelli, dimessosi per raggiunti limiti di età. Primavera, nel ringraziare per la fiducia accordatagli, ha rilevato come a Pescara il diritto all’abitare sia "molto lontano dall’essere realizzato" e che c’è "un'emergenza abitativa lungi dall’essere avvertita. Lo dimostrano i dati comunicati, recentemente, dal ministero dell’interno, che hanno evidenziato come nel nostro Paese, nel 2020, sono stati convalidati 32.536 sfratti, di cui 28.024 per morosità e sono state richieste 22.841 esecuzioni, di cui 5270 eseguite, nonostante la sospensione prevista per legge".

Per ciò che riguarda Pescara e provincia, ha spiegato Sunia, "abbiamo la richiesta di 369 sfratti per morosità (di cui 208 nel capoluogo e 149 in provincia) e 185 richieste di esecuzione, di cui 80 già eseguiti (da notare che il totale regionale è di 110 sfratti eseguiti). Quindi il dramma della casa è particolarmente presente nella nostra città e nel nostro territorio ed è una questione cruciale che dovrà vedere impegnato il Sunia, insieme a Sicet e Uliat, già nei prossimi giorni. Così come bisogna porsi l’obiettivo sindacale, da vero “sindacato di strada”, di realizzare nei quartieri periferici di Pescara una contrattazione sociale, con il coinvolgimento attivo dei cittadini, per migliorare le condizioni di vita ed avere servizi più efficienti e adeguati, sviluppando una concreta azione rivendicativa nei confronti dell'amministrazione, dell’Ater e della stessa Regione Abruzzo".