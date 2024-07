Dai 10mila alberi da piantumare, alla mobilità sostenibile: ecco la "Next Pescara" della nuova amministrazione Masci

“Next Pescara”, questo il titolo scelto dall'amministrazione comunale guidata per la seconda volta consecutiva dal sindaco Carlo Masci, per il programma di mandato 2024-2026 e cioè quello con cui si tracciano le priorità delle azioni di governo per i tre anni che separano la città dall nascita della Nuova Pescara.

Proprio “La città del futuro” è quella che si intende definire confermando il totale sostegno alla fusione con Spoltore e Montesilvano che passerà, questo quanto stabilito, per la creazione di una “Pescara sostenibile”, una “Pescara delle idee”, una “Pescara solidale” e una “Pescara innovativa” e cioè le quattro macro aree in cui sviluppare gli interventi di crescita cui si aggiunge l'intenzione di migliorare ulteriormente la gestione finanziaria dell'ente ancor più ora che (a fine dicembre) il Comune uscirà dallo stato di pre-dissesto.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Dai 10mila alberi da piantumare e fino alla riqualificazione dell'ex area di risulta tra parco centrale e sede unica della regione, e ancora la mobilità sostenibile con l'intenzione di rendere definitivo il progetto della filovia senza dimenticare la valorizzazione culturale per cui si prevede di sistemare anche il teatro d'Annunzio ora inagibile e non tra poche polemiche così come il completamento della riqualificazione del teatro Michetti, ma che prevede anche con lo spostamento della caserma dei vigili del fuoco per contribuire alla nascita della “Cittadella universitaria” e cioè lo sviluppo del Polo di viale Pindaro, sono tanti i temi compresa anche la riqualificazione dell'ex Cofa per la quale però non si specifica la destinazione e dunque di cui non si parla nei termini di luogo destinato allo sviluppo proprio universitario che sembrava cosa fatta.

Obiettivo "Pescara sostenibile"

Se sui singoli interventi saranno le azioni promosse a dare tutte le risposte le linee guida e gli obiettivi la seconda giunta Masci li ha definiti con quella “Pescara sostenibile” che riguarda le politiche di pianificazione, governo e sviluppo del territorio che passano per quattro assi: l'ecosistema blu, l'ecosistema verde, l'ecosistema urbano e il green deal.

Il primo si pone come obiettivo quello di migliorare la qualità e la gestione delle risorse acquatiche e dunque di proseguire nella riqualificazione degli ambienti marino e fluviale eliminando ad esempio lo sversamento delle acque reflue, sviluppando il contratto di fiume e quello di costa, confermando ancora la Bandiera Blu, ridando alla città il nuovo Circolo Canottieri, facendo della diga foranea non più un detrattore ma un attrattore, valorizzando l'arenile della città e potenziando la mobilità sostenibile.

Il potenziamento dell'ecosistema verde invece punta alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico, alla regolazione del microclima e dell'ossigenazione, all'ottimizzazione della manutenzione del verde attraverso anche l'implementazione delle aree pubbliche attrezzate. Tra le azioni si prevedono quelle inerenti la riforestazione urbana, la riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico, ma anche la piantumazione di 10mila alberi oltre alla realizzazione del già accennato Parco centrale (ex area di risulta) e il Parco nord (al confine con Montesilvano). Avanti quindi con ala rinascita della riserva dannunziana per cui anche l'ex galoppatoio tornato nel patrimonio dell'ente, si intende trasformare in spazio fruibile dai cittadini.

Quindi l'ecosistema urbano che nella “Pescara sostenibile” punta al miglioramento della vivibilità attraverso la rigenerazione del tessuto urbano per cui ritroviamo ancora una volta la volontà di completare la riqualificazione dell'area di risulta, il recupero dell'ex Cofa, il completamento dei progetti avviati con il pnrr, ma anche una particolare attenzione all'edilizia scolastica con in più la volontà di mettere nero su bianco un Piano del color e del decoro urbano per valorizzare la storia, l'architettura e il paesaggio della città.

Infine nella macroaera il green deal al centro del quale c'è il potenziamento del trasporto pubblico, oltre a un aumento della produzione di energia rinnovabile e una migliore gestione dei rifiuti con il completamento del servizio porta a porta. Tra Pums e Pgtu, e dunque anche la filovia, l'obiettivo del Masci bis è far sì che entro il 2026 gli spostamenti non motorizzati raggiungano il 50 per cento.

Lo sviluppo della "Pescar delle idee"

L'altro ambito è quello della “Pescara delle idee” ovvero quello su cui si intendono sviluppare le relazioni per la valorizzazione del potenziale culturale, per il rafforzamento del settore educativo e per la promozione dello sport. Cosa che passa quindi per lo sviluppo di un “ecosistema cultura” fatto di inclusione, integrazione, creatività, innovazione, crescita e sviluppo economico. Obiettivi che l'amministrazione intende raggiungere ad esempio con la candidatura a capitale italiana dell'arte contemporanea, lo sviluppo della rete museale, la collaborazione con il privato come nel caso del progetto che si sta portando avanti per il museo Colonna, ma anche per il recupero del patrimonio esistente (teatro d'Annunzio, teatro Michetti e Mediamuseum con anche in questo caso la riqualificazione di piazza Alessandrini).

A far parte dello sviluppo della “Pescara delle idee” anche lo sviluppo dell'ecosistema educativo per la lotta contro le disuguaglianze che passa per pi informazioni e coinvolgimento dei cittadini; al tema si aggiunge anche l'idea di sviluppare la “Città dello sport” perché anche con azioni di prevenzione si possa contribuire al miglioramento del benessere psico-fisico dei pescaresi puntando anche sulla creazione id nuove opportunità occupazionali ed economiche e proseguendo, oltre che con la riqualificazione dell strutture sportive, nel promuovere eventi di portata nazionale e internazionale.

Quindi l'obiettivo “Città dei giovani” perché siano più partecipativi nella vita di comunità sviluppando anche l'università tra servizi e ampliamenti per cui si prevede anche la delocalizzazione della caserma dei vigli del fuoco così da contribuire all'ampliamento del polo di viale Pindaro.

Nel programma di mandato, come detto, anche la “Pescara solidale” che si pone come obiettivo quello di ridurre le disuguaglianze e migliorare qualità e servizi ottimizzando l'uso delle risorse. Un macrotema che passa per il sostegno alla fragilità tra miglioramento dei servizi sanitari e opportunità di lavoro, per lo sviluppo della rete di solidarietà, per un maggiore accessibilità grazie all'attuazione e il completamento del Peba e, infine, per il sostegno al problema abitativo che colpisce sempre più persone.

Obiettivo "Pescara innovativa"

Ultimo macrotema se si esclude il miglioramento gestionale dal punto di vista economico-finanziario e di professionalità dell'ente, è quello della “Pescara innovativa” e cioè inerente la digitalizzazione e lo sviluppo delle nuove tecnologie per cui si intende realizzare una “città attraente” dal punto di vista turistico e una “città digitale” oltre che una “città competitiva” attirando imprese e creando occupazione. Un aspetto questo per cui si intende puntare sulla creazione di progetti pone innnovation e la nascita dei distretti dell'innovazione, oltre che sulla tutela e la valorizzazione delle concessioni balneari una volta che la temuta Bolkestein sarà realtà.

In tema “innovazione” è stata inserita anche la necessità di sviluppare una “città sicura” per migliorare la vivibilità anche nei quartieri periferie diminuire il numero dei reati proprio grazie (e comunque anche grazie a) lo sviluppo tecnologico tra videosorveglianza e altre azioni da pianificare.

"Valore Pescara": obiettivo efficientamento finanziario, professionale e digitale dell'ente

Per quanto concerne il “Valore Pescara” e cioè l'efficacia dell'azione amministrativa, si punta sulla maggiore efficienza sia dal punto di vista organizzativo che finanziario. Cosa che sarà possibile soprattutto una volta fuori dalla procedura di pre-dissesto a fine 2024 con l'amministrazione che punta dunque anche sulla digitalizzazione, la valorizzazione del capitale umano e professionale e sulla partecipazione. Quella che, hanno sempre lamentato le opposizioni, sarebbe mancata nei primi cinque anni del governo a trazione Masci, ma che auspicano ci sarà nei prossimi tre anni anche grazie a quel bilancio partecipativo approvato e dunque ora a tutti gli effetti da realizzare.

Progamma di mandato 2024-2026