L'ex candidato sindaco di Spoltore Nelson Anzoletti si dimette da consigliere comunale

Il consigliere comunale ed ex candidato sindaco di Spoltore, Nelson Anzoletti, ha presentato le sue dimissioni.

A commentare questa decisione è il presidente dell'assise civica, Lucio Matricciani.

«Con molto stupore apprendo delle sue dimissioni, anche perché è passato pochissimo tempo dalle elezioni», scrive Matricciani, «ringrazio in ogni caso Anzoletti per il contributo che ha portato in consiglio, nonostante il breve periodo in cui ha rivestito l'incarico. È una persona capace che ha, e continuerà ad avere in futuro, la stima di tutta la comunità di Spoltore. Gli auguro in migliori successi per la sua vita familiare e professionale, certo che anche senza sedere tra i banchi del consiglio continuerà ad essere un protagonista nella comunità spoltorese».