Il consigliere Foschi: "Controlleremo le autorizzazioni dei negozi etnici in piazza Santa Caterina"

La sicurezza e la legalità in piazza Santa Caterina tornano sotto la lente d'ingrandimento. Il presidente della Commissione Sicurezza Armando Foschi ha infatti effettuato un sopralluogo in zona, nella mattinata di giovedì 24 agosto, alla presenza, tra gli altri, del tenente colonnello della polizia locale Paolo Costantini e dei consiglieri comunali Berardino Fiorilli e Giovanni Di Iacovo. Al termine, Foschi ha annunciato “un incontro urgente con l’ufficio commercio del Comune per una verifica tempestiva circa la piena legittimità e le autorizzazioni inerenti ai negozi etnici che circondano piazza Santa Caterina”, nonché “l’immediato rifacimento di tutta la cartellonistica e segnaletica da riposizionare all’interno dell’area” e “l’ulteriore potenziamento della macchina dei controlli a supporto delle operazioni anticriminalità che quasi quotidianamente comunque la polizia locale effettua anche attraverso il gruppo Giona”.

La Commissione Sicurezza ha anche avuto un incontro con alcuni residenti e le associazioni che si occupano della gestione della piazza, compreso il giadinetto pubblico che sorge proprio al centro, “per affrontare il nodo di alcune presenze sospette nell’area che hanno fatto salire il campanello d’allarme nel quartiere”, ha chiarito Foschi, ricordando che “quattro anni e mezzo fa, subito dopo il nostro insediamento, abbiamo preso di petto la situazione di caos presente in piazza e, anche in seguito a una seduta straordinaria aperta del consiglio comunale sul posto, abbiamo adottato alcune misure strategiche per ripristinare uno stato di sicurezza nell’area e il rispetto delle regole. Ma comunque restano dei buchi neri da colmare”.

Foschi: "Strani movimenti nella piazza"

Il primo problema, confermato anche dalla polizia locale, resta “la proliferazione di piccoli negozi e botteghe gestite da extracomunitari che purtroppo, a detta anche dei residenti, favoriscono una presenza disordinata di utenti, con un andirivieni sospetto tra i presunti clienti e alcuni punti strategici di piazza Santa Caterina, come se ci fossero degli scambi, oggetti che passano da una mano all’altra, con soggetti che stazionano in modo stabile sulle panchine al posto delle mamme con i bambini al seguito, frugano tra i cespugli alla ricerca di qualcosa di non ben definito ma fin troppo facile da immaginare, poi vanno via, tornano, magari con amici e qualche bottiglia di troppo, continuando a fare la spola per tutto il giorno tra i negozi e la piazza”.

Come ha spiegato il tenente colonnello Costantini, il numero delle microattività commerciali che gravitano nella zona è aumentato con gli anni, come sono aumentate le attività di controllo da parte della polizia locale. L’ultima maxi-operazione risale alla scorsa primavera, quando gli agenti hanno effettuato verifiche su 47 negozi, sequestrato 13mila pezzi di vari prodotti ed elevato verbali amministrativi per un importo di 47mila euro; inoltre gli uomini del gruppo Giona effettuano almeno 3 passaggi al giorno in piazza Santa Caterina proprio per far sentire e avvertire la presenza dello stato, si effettuano sequestri e solo due giorni fa c’è stata un’altra operazione significativa perché la situazione era divenuta intollerabile e i dettagli dell’intervento verranno resi noti non appena sarà conclusa l’attività investigativa.

Allarme per minori egiziani e un "soggetto socialmente a rischio"

Ma adesso c'è un nuovo problema: “I responsabili delle associazioni impegnate in piazza Santa Caterina – ha detto Foschi – hanno riferito della presenza di un soggetto socialmente a rischio che ogni giorno si scava una buca nella quale fare i propri bisogni dinanzi a tutti, e quando avrebbero tentato di allontanarlo si sarebbe scatenata la sua reazione rabbiosa. È qui allora che devono entrare in azione altri interventi: innanzitutto come Commissione chiederemo un incontro urgente con l’ufficio commercio per una verifica congiunta sulle attività commerciali, al fine di controllare che tutte siano in regola con la normativa e dunque legittimate all’apertura; poi chiederemo all’ufficio verde di ripristinare la segnaletica all’interno della piazza per indicare in modo preciso gli orari di apertura e chiusura, ovvero dalle 8 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, in modo che sia trasparente e chiaro a tutti che dopo le 18 occorre uscire dall’area recintata senza ulteriori richieste”.

Inoltre "occorre ripristinare il cartello che vieta espressamente il consumo di bevande alcoliche all’interno del parco con le relative sanzioni e bisogna effettuare piccoli interventi di manutenzione, come ripristinare la corretta chiusura del vano elettrico che qualche vandalo ha divelto e che oggi potrebbe essere un facile nascondiglio per merce illegale, così come verificare il corretto funzionamento delle telecamere. Poi chiederemo un ulteriore sforzo alla polizia locale per la presenza di gruppi di ragazzi di origine egiziana, minorenni senza accompagnatore, residenti nei nostri centri di accoglienza che quasi ogni giorno si rendono protagonisti di risse ed episodi di microcriminalità, scontrandosi anche con la criminalità locale, un problema che sta interessando tutte le zone del centro, da piazza Sacro Cuore a piazza Salotto, via Carducci e piazza Santa Caterina".