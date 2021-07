L'appello di Pagano: "Vacciniamoci tutti, perché tutti vogliamo tornare ad essere liberi"

Il pescarese Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia, ha deciso di pubblicare una foto scattata due mesi fa mentre stava ricevendo la seconda dose del vaccino anti Covid.

E lo ha fatto per rivolgersi "a tutti quei cittadini che ancora oggi dimostrano resistenza alla vaccinazione, per motivi a mio giudizio incomprensibili. E siccome sono certo che vaccinarsi sia una forma di rispetto verso il prossimo, confido nel senso di responsabilità di ciascuno di noi affinchè anche coloro che a tutt’oggi si sono rifiutati di vaccinarsi, cambino idea e si rivolgano al centro vaccinale più vicino per farsi somministrare il vaccino".

Pagano, poi, aggiunge: "Solo se aumenterà drasticamente la percentuale dei vaccinati, potremo finalmente contrastare con efficacia anche le varianti che sempre più rapidamente si stanno diffondendo nel nostro Paese. Vacciniamoci tutti, perché tutti vogliamo tornare ad essere liberi".