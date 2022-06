Navigabilità del fiume Pescara, al via la manutenzione straordinaria delle sponde

È stata approvata oggi, su proposta dell’assessore al mare e al fiume Nicoletta Di Nisio, la delibera che dispone un intervento di manutenzione straordinaria delle sponde delle sponde del corso d’acqua per complessivi 100mila euro provenienti da un finanziamento della Regione Abruzzo fortemente sostenuto dal consigliere regionale Vincenzo D’Incecco. L’azione è mirata a ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza per la navigabilità e, nel contempo, a favorire il miglioramento idraulico e la valorizzazione ambientale del fiume Pescara.

Gli interventi previsti per il miglioramento idraulico consistono nella rimozione dall’alveo fluviale di tronchi secchi trascinati dalla corrente e nell’eliminazione dei rami secchi e pericolanti dalle piante che crescono a ridosso del fiume, lavori condotti nel tratto che attraversa il territorio del Comune di Pescara (7,6 km). Questo è solo il primo degli interventi volti alla tutela e alla valorizzazione del fiume che l’amministrazione realizzerà.

Il progetto è infatti parte del quadro strategico cui stanno lavorando il settore transizione ecologica e sostenibilità ambientale del Comune, diretto da Emilia Fino, e l’ufficio coordinato da Ester Zazzero; quest’ultima ha predisposto il progetto attraverso l’analisi delle specifiche caratteristiche territoriali e l’indicazione delle azioni per il disinquinamento, la messa in sicurezza idraulica e la valorizzazione del Pescara, già delineate a livello normativo dalla Regione Abruzzo in attuazione delle disposizioni del Testo Unico Ambientale.

"Sono molto felice di questo risultato – ha detto l’assessore Nicoletta Di Nisio – che conferma la volontà dell’amministrazione non solo di rendere il fiume fruibile e sicuro ma anche e soprattutto di uscire da quella visione limitata e limitante che ha finora visto nel Pescara un “problema” e non un’opportunità di sviluppo sostenibile per il nostro territorio". È infatti la prima volta che da palazzo di città si interviene sul fiume Pescara con urgenza per il ripristino delle condizioni minime di navigabilità, a dimostrazione "della fattiva collaborazione tra la Regione e il Comune di Pescara", come si legge in una nota diramata dall'ente di piazza Italia.