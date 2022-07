Dopo il successo della prima domenica torna la "Navetta del mare": gli orari e il percorso

Secondo fine settimana con la "Navetta del Mare" del Comune che trasporterà gratuitamente i bagnanti dall'area di risulta e dallo stadio fino sul lungomare. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Luigi Albore Mascia, aggiungendo che il primo "round" della navetta la scorsa settimana è stato un successo, con il bel tempo che ha spinto migliaia di persone sulla spaiggia attivo sia in centro che sul lungomare sud, permettendo di lasciare la macchina in sosta arrivato al mare con un servizio dedicato, ovvero un bus da 41 posti, di cui 11 a sedere, di dimensioni contenute, solo sette metri e mezzo, a trazione rigorosamente elettrica.

"Per noi è un risultato importante, che contiamo di far diventare strutturale almeno in estate, e che sevirà a decongestionare il traffico sia sulla riviera centrale che a sud. Lasciare la macchina in sosta alle aree di risulta o allo stadio e poter andare al mare senza preoccupazioni davvero non ha prezzo, visto che il trasporto è assolutamente gratuito. Abbiamo scelto un mezzo agile, che può percorrere senza problemi anche le strade più strette: è un servizio attivo in tante città, anche a Pescara è arrivato il momento di ragionare più concretamente sulla sostituzione, anche solo parziale, della mobilità privata con quella pubblica e sostenibile".

La navetta sarà attiva nelle giornate di sabato e domenica e il 15 agosto, nel periodo compreso tra il 25 giugno e il 28 agosto, con corse in partenza ogni 30 minuti, dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00.

Il percorso del bus per la zona nord: Piazza S. Cuore – Corso Umberto I – Via Nicola Fabrizi – Via Tassoni – Lungomare G. Matteotti – Viale della Riviera – Rotonda Le Naiadi – Viale della Riviera – Lungomare Matteotti – Via Galilei – Via Nicola Fabrizi – Via Ravenna – Corso V. Emanuele – Piazza Sacro Cuore.

Per la zona sud: Piazzale Antistadio (fronte ingresso Tribuna Maiella) – Via Pepe – Lungomare C. Colombo (direzione Nord) – Rotatoria Via Vespucci – Lungomare C. Colombo (direzione sud) – Via Figlia di Iorio – Via Luisa D’Annunzio – Piazza Le Laudi – Viale Primo Vere – Via Celommi – Rotatoria Via Nazionale Adriatica sud – Via Celommi – Viale Primo Vere – Via De Nardis – Lungomare Cristoforo Colombo (direzione Nord) – Rotatoria Via Vespucci – Lungomare Cristoforo Colombo (direzione Sud) – Via Pepe – Piazzale Antistadio (fronte ingresso Tribuna Maiella).